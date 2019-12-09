Россияне назвали героев Отечества всех эпох: министр обороны Шойгу обошел Суворова и Кутузова

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова - 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%)», - указали авторы исследования, уточнив, что речь идет о спонтанных ответах на вопрос с предложением вспомнить героев всех эпох. В первую пятерку также вошли полководцы Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%), передает NEWSru.
Также участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка. В данном варианте лидировало имя Жукова - 62%, причем чаще его называли сограждане 60 лет и старше (68%). Далее следовал Суворов (51%), выдающиеся полководцы Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%).
Отметим, что Суворова и Жукова также назвали в списке героев Отечественной войны 1812 года: в опросе, проведенном к 200-летию войны, также фигурировало имя героя романа «Война и мир» Андрея Болконского. Впрочем, 66% опрошенных все же вспомнили, что армией в войне командовал Михаил Кутузов. Назвали россияне и имена других реальных героев войны Петра Багратиона (20%), Дениса Давыдова (11%) и Михаила Барклая-де-Толли (7%).
Не менее интересны и ответы россиян на вопрос о том, что, по их мнению, послужило причиной поражения французов в войне 1812 года в России. Главной причиной проигрыша Франции назвали суровую зиму (46%) и лишь потом вспомнили о героизме русских солдат (41%). Заслугой полководцев победу России в войне назвали 32% опрошенных. Четверть высоко оценила труды партизан и патриотический подъем среди населения (26%). Также среди ответов по поводу причин поражения французских войск звучали такие, как плохие дороги (13%), эпидемия тифа (6%) и неоднородный состав (итальянцы, голландцы, немцы) армии Наполеона (4%). Что же касается вопроса о том, кто победил в Бородинской битве, то лишь 10% опрошенных справедливо заметили, что триумфаторов не было. 70% заявили о победе русской армии, еще 13% присудили победу Бонапарту.
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, также известный как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи. С тех пор этот день отмечался как День георгиевских кавалеров вплоть до октября 1917 года. После этого орден был упразднен и восстановлен лишь в 2000 году.
Памятная дата День Героев Отечества была установлена Государственной Думой 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось, что авторы законопроекта не только отдают дань памяти героическим предкам, но и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».