Россияне назвали героев Отечества всех эпох: министр обороны Шойгу обошел Суворова и Кутузова

«Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова - 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%)», - указали авторы исследования, уточнив, что речь идет о спонтанных ответах на вопрос с предложением вспомнить героев всех эпох. В первую пятерку также вошли полководцы Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%), передает NEWSru.

Также участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка. В данном варианте лидировало имя Жукова - 62%, причем чаще его называли сограждане 60 лет и старше (68%). Далее следовал Суворов (51%), выдающиеся полководцы Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%).

Отметим, что Суворова и Жукова также назвали в списке героев Отечественной войны 1812 года: в опросе, проведенном к 200-летию войны, также фигурировало имя героя романа «Война и мир» Андрея Болконского. Впрочем, 66% опрошенных все же вспомнили, что армией в войне командовал Михаил Кутузов. Назвали россияне и имена других реальных героев войны Петра Багратиона (20%), Дениса Давыдова (11%) и Михаила Барклая-де-Толли (7%).

Не менее интересны и ответы россиян на вопрос о том, что, по их мнению, послужило причиной поражения французов в войне 1812 года в России. Главной причиной проигрыша Франции назвали суровую зиму (46%) и лишь потом вспомнили о героизме русских солдат (41%). Заслугой полководцев победу России в войне назвали 32% опрошенных. Четверть высоко оценила труды партизан и патриотический подъем среди населения (26%). Также среди ответов по поводу причин поражения французских войск звучали такие, как плохие дороги (13%), эпидемия тифа (6%) и неоднородный состав (итальянцы, голландцы, немцы) армии Наполеона (4%). Что же касается вопроса о том, кто победил в Бородинской битве, то лишь 10% опрошенных справедливо заметили, что триумфаторов не было. 70% заявили о победе русской армии, еще 13% присудили победу Бонапарту.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, также известный как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду империи. С тех пор этот день отмечался как День георгиевских кавалеров вплоть до октября 1917 года. После этого орден был упразднен и восстановлен лишь в 2000 году.