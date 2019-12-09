HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor уже в 2020 году

Ван Чэн Лу подчеркнул, что Harmony не заменит Android, которая по-прежнему является предпочтительной операционной системой для компании Huawei и пока что останется таковой, если говорить о большинстве мобильных устройств производителя, пишет Ixbt.com.

Также были обнародованы дополнительные интересные факты в отношении новой операционной системы. HarmonyOS будет распространяться в смартфонах компании на международном рынке, а не только в Китае, как считалось ранее. Ван Чэн Лу добавил, что открытый исходный код HarmonyOS будет опубликован в августе следующего года. Примерно в то же время Google должна выпустить финальную версию Android 11.