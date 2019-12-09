Во вторник президент утвердит Арво Аллера на посту министра сельской жизни

Президент Керсти Кальюлайд утвердит Арво Аллера на посту министра сельской жизни во вторник.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что премьер-министр Юри Ратас и кандидат в министры от партии EKRE Арво Аллер прибыли в резиденцию главы государства в Кадриорге во вторник в 9 часов утра.
Президент Керсти Кальюлайд 25 ноября освободила от занимаемой должности министра сельской жизни политика от Консервативной народной партии (EKRE) Марта Ярвика. Затем партия представила нового кандидата на пост министра, члена EKRE Арво Аллера.