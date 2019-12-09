Вопрос читателя: может ли работодатель заставить меня участвовать в корпоративе?

«Я работаю на крупном предприятии, где каждый год организуют рождественский корпоратив. Я работаю с понедельника по пятницу с восьми до пяти. В этом году праздник пройдет в субботу и начнется в 19.00, но это время не является моим обычным рабочим временем. Мой непосредственный начальник дал понять, что праздник для всех обязателен. Речь идет о такой молчаливой обязаловке, при которой известно, что работник, который участия не принимает, позже станет объектом недовольства. Я хотел спросить, может ли работодатель обязать меня участвовать в корпоративе?»

Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«Работник и работодатель заключили трудовой договор, в котором обозначены обязанности сторон. Одной из самых главных обязанностей работодателя является обеспечение работника работой, а работника – исполнение договоренной работы. Распоряжения работодателя должны быть связаны с работой. Например, у работодателя есть право организовать рабочее обучение, участие в которых для всех работников обязательно. Кроме того, работодатель платит зарплату за участие в таком обучении.

Организованный работодателем корпоратив – это жест благодарности работникам. На рождественском корпоративе работники могут общаться в более свободной среде, что в свою очередь укрепляет в последствии рабочие отношения. Явной целью рождественского корпоратива является и мотивация работников.