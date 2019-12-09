Высокопоставленный чиновник съездил на Бермуды в интересах частной фирмы

Речь не идет об официальном государственном визите: чиновника туда не приглашали и его не направляло на Бермуды ни одно госучреждение. Вильяр Луби был с 10 по 12 июля на острове с почти 70 000 жителями потому, что это предложение сделало ИТ-предприятие Trinidad Wiseman.

«Приглашение поучаствовать в рабочем визите на Бермудах поступило от Trinidad Wiseman OÜ, которое получило контакт от Центра зарубежных инвестиций EAS», - сообщила Postimees пресс-секретарь МЭК Кристийн Йетс и отметила, что расходы на трехдневный визит составили 2110,9 евро.

Для заказа иностранных поездок МЭК организует госзаказ, хотя в данном случае билеты на самолет (1573,13 евро) и ночлег (337,77 евро) в победившем турбюро не заказывали. Вильяр Луби сам заплатил сам, а МЭК компенсировал ему расходы постфактум.

Менеджер по продажам Trinidad Wiseman Марко Немберг сказал, что госзаказы составляют более половины дохода предприятия. В том числе Trinidad Eesti занимался развитием самого дорогого государственного ИТ-проекта SKAIS2. Согласно регистру госзаказов, у предприятия 125 договоров с госучреждениями Эстонии.

В то время, когда Луби и Trinidad были на Бермудах, в МЭК проводился тендер на поставку заказа услуг развития и вспомогательных услуг. Этот заказ также выиграл Trinidad Wiseman, и 7 ноября между сторонами был заключен договор на 170 000 евро.

«У нас проектов из частного и общественного секторов поровну, то есть можно посмотреть наш годовой оборот и увидеть, что 50-55 процентов - это объем проектов из общественного сектора», - сказал Нембрег. По его словам, на Бермуды представители фирмы отправились рассказывать о своем опыте.

«Поскольку у нас есть опыт в разработке нескольких сложных э-решений, то говорили преимущественно о них. Помощь МЭК была неоценимой, поскольку у одного предприятия не всегда есть возможность "распахнуть двери", а вместе с высокопоставленным представителем страны это возможно. Вице-канцлер МЭК Вильяр Луби проделал хорошую работу и заботится о предприятиях, поэтому мы пригласили его с собой», - сказал Немберг.

По словам представителя МЭК Кристийн Йетс, задача вице-канцлера - вносить вклад в формировании экономической среды, что повышает международные позиции эстонских предприятий, способствует иностранным инвестициям и увеличивает возможности эстонского экспорта.

«Представление Эстонии за границей, поиск иностранных инвесторов и партнеров, сохранение и усиление сотрудничества с ними – большая часть работы вице-канцлера, которую нельзя выполнять в изоляции, не покидая границ Эстонии. Также зарубежные визиты вице-канцлера формируются на основании пожеланий эстонских предпринимателей, в том числе ими называются и страны, в которых следует представить Эстонию», - уточнила Йетс.

Вильяр Луби на зарубежные визиты в первой половине года потратил почти 14 000 евро. Для сравнения: больше всего путешествовавший чиновник Министерства социальных дел потратил на зарубежные поездки 6022 евро. В числе дальних стран, которые посетил Луби, Китай, Япония, Бахрейн, Египет, Объединённые Арабские Эмираты.

По словам Йетс, на Бермудах Луби встретился с местным премьер-министром и несколькими членами правительства, а также с представителями частного сектора. В визите вместе с Луби от Эстонии участвовал Марко Леппик (Trinidad Wiseman OÜ), Рауль Кайдро (RaulWalter OÜ) и Лаури Лухт (Cyber Security Agency OÜ).