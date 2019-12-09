Высокопоставленный чиновник съездил на Бермуды в интересах частной фирмы

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации (МЭК) Вильяр Луби провел за счет налогоплательщиков несколько летних дней на Бермудских островах, чтобы помочь там одному частному предприятию «распахнуть двери», то есть получить контракты, пишет Postimees.
Речь не идет об официальном государственном визите: чиновника туда не приглашали и его не направляло на Бермуды ни одно госучреждение. Вильяр Луби был с 10 по 12 июля на острове с почти 70 000 жителями потому, что это предложение сделало ИТ-предприятие Trinidad Wiseman.
«Приглашение поучаствовать в рабочем визите на Бермудах поступило от Trinidad Wiseman OÜ, которое получило контакт от Центра зарубежных инвестиций EAS», - сообщила Postimees пресс-секретарь МЭК Кристийн Йетс и отметила, что расходы на трехдневный визит составили 2110,9 евро.
Для заказа иностранных поездок МЭК организует госзаказ, хотя в данном случае билеты на самолет (1573,13 евро) и ночлег (337,77 евро) в победившем турбюро не заказывали. Вильяр Луби сам заплатил сам, а МЭК компенсировал ему расходы постфактум.
Менеджер по продажам Trinidad Wiseman Марко Немберг сказал, что госзаказы составляют более половины дохода предприятия. В том числе Trinidad Eesti занимался развитием самого дорогого государственного ИТ-проекта SKAIS2. Согласно регистру госзаказов, у предприятия 125 договоров с госучреждениями Эстонии.
В то время, когда Луби и Trinidad были на Бермудах, в МЭК проводился тендер на поставку заказа услуг развития и вспомогательных услуг. Этот заказ также выиграл Trinidad Wiseman, и 7 ноября между сторонами был заключен договор на 170 000 евро.
«У нас проектов из частного и общественного секторов поровну, то есть можно посмотреть наш годовой оборот и увидеть, что 50-55 процентов - это объем проектов из общественного сектора», - сказал Нембрег. По его словам, на Бермуды представители фирмы отправились рассказывать о своем опыте.
«Поскольку у нас есть опыт в разработке нескольких сложных э-решений, то говорили преимущественно о них. Помощь МЭК была неоценимой, поскольку у одного предприятия не всегда есть возможность "распахнуть двери", а вместе с высокопоставленным представителем страны это возможно. Вице-канцлер МЭК Вильяр Луби проделал хорошую работу и заботится о предприятиях, поэтому мы пригласили его с собой», - сказал Немберг.
По словам представителя МЭК Кристийн Йетс, задача вице-канцлера - вносить вклад в формировании экономической среды, что повышает международные позиции эстонских предприятий, способствует иностранным инвестициям и увеличивает возможности эстонского экспорта.
«Представление Эстонии за границей, поиск иностранных инвесторов и партнеров, сохранение и усиление сотрудничества с ними – большая часть работы вице-канцлера, которую нельзя выполнять в изоляции, не покидая границ Эстонии. Также зарубежные визиты вице-канцлера формируются на основании пожеланий эстонских предпринимателей, в том числе ими называются и страны, в которых следует представить Эстонию», - уточнила Йетс.
Вильяр Луби на зарубежные визиты в первой половине года потратил почти 14 000 евро. Для сравнения: больше всего путешествовавший чиновник Министерства социальных дел потратил на зарубежные поездки 6022 евро. В числе дальних стран, которые посетил Луби, Китай, Япония, Бахрейн, Египет, Объединённые Арабские Эмираты.
По словам Йетс, на Бермудах Луби встретился с местным премьер-министром и несколькими членами правительства, а также с представителями частного сектора. В визите вместе с Луби от Эстонии участвовал Марко Леппик (Trinidad Wiseman OÜ), Рауль Кайдро (RaulWalter OÜ) и Лаури Лухт (Cyber Security Agency OÜ).
Премьер-министр Бермудов Давид Бурт приезжал в Эстонию с ответным визитом на прошлой неделе. Trinidad Wiseman до сих пор не подписали договор на Бермудах. «О конкретных деталях сегодня говорить еще рано», - сказал Марко Немберг.