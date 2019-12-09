Высокопоставленный чиновник за 2000 евро съездил на Бермуды: помогал от имени Эстонии частной фирме

Речь не идет об официальном государственном визите: чиновника туда не приглашали и его не направляло на Бермуды ни одно госучреждение. Вильяр Луби был с 10 по 12 июля на острове с почти 70 000 жителями потому, что это предложение сделало ИТ-предприятие Trinidad Wiseman.

«Приглашение поучаствовать в рабочем визите на Бермудах поступило от Trinidad Wiseman OÜ, которое получило контакт от Центра зарубежных инвестиций EAS», - сообщила Postimees пресс-секретарь МЭК Кристийн Йетс и отметила, что расходы на трехдневный визит составили 2110,9 евро.

Для заказа иностранных поездок МЭК организует госзаказ, хотя в данном случае билеты на самолет (1573,13 евро) и ночлег (337,77 евро) у выигравшего турбюро не заказывали. Вильяр Луби сам их приобрел и МЭК компенсировал ему расходы постфактум.

Менеджер по продажам Trinidad Wiseman Марко Немберг сказал, что госзаказы составляют более половины дохода предприятия. В том числе занимался Trinidad Eesti развитием самого дорогого государственного ИТ-проекта SKAIS2. Согласно регистру госзаказов, у предприятия 125 договоров с госучреждениями Эстонии.

В то время, когда Луби и Trinidad были на Бермудах, МЭК пришло производство на поставку для заказа услуг развития и вспомогательных услуг. Этот заказ также выиграл Trinidad Wiseman и 7 ноября между сторонами был заключен договор на 170 000 евро.

«У нас проекты из частного и общественного секторов разделяются поровну, то есть фактически можно посмотреть наш годовой оборот, взять оттуда 50-55 процентов и получится объем проектов из общественного сектора», - сказал он.

По его словам, на Бермуды предприятие отправилось «рассказать о своем опыте».

«Поскольку у нас есть опыт в разработке нескольких сложных э-решений, то говорили преимущественно о них. Помощь МЭК была неоценимой, поскольку у одного предприятия не всегда есть возможность распахнуть двери, а вместе с высокопоставленным представителем страны это возможно. Вице-канцлер МЭК Вильяр Луби в открытии дверей проделал хорошую работу и печется о предприятиях, поэтому мы его с собой позвали», - сказал Немберг.

По словам представительницы МЭК Кристийн Йетс, задача работы вице-канцлера «вкладывать в формировании экономической среды, что повышает международные позиции эстонских предприятий, способствует иностранным инвестициям и увеличивает возможности эстонского экспорта».

«Представление Эстонии за границей, поиск иностранных инвесторов и партнеров, сохранение и усиление с ними сотрудничества – большая часть работы вице-канцлера, которую нельзя выполнять изоляционно и не покидая границ Эстонии. Также зарубежные визиты вице-канцлера формируются из пожеланий эстонский предпринимателей и также места назначения, в какие страны отправляются представлять Эстонию, устанавливаются со стороны предпринимателей», - уточнила Йетс.

Вильяр Луби на зарубежные визиты в первой половине года потратил почти 14 000 евро. Например, больше всего путешествовавший чиновник Министерства социальных дел потратил на зарубежные поездки 6022 евро. Среди самых дальних стран, которые посетил Луби, Китай, Япония, Бахрейн, Египет, Объединённые Арабские Эмираты.

По словам Йетс, на Бермудах Луби встретился с местным премьер-министром и несколькими членами правительства, а также представителями частного сектора. В визите вместе с Луби от Эстонии участвовал Марко Леппик (Trinidad Wiseman OÜ), Рауль Кайдро (RaulWalter OÜ) и Лаури Лухт (Cyber Security Agency OÜ).