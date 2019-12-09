Более миллиона автомбилей BMW, Audi и Toyota могут попасть под отзыв из-за дефектных подушек безопасности

Если ранее причиной отзывов машин с подушками Takata стал дефект пиропатронов, в которых используется нитрат аммония (подушки с такими патронами могут взорваться и нанести серьезные травмы), то теперь речь идет о том, что пиропатроны другого типа могут поглощать влагу, что грозит недостаточным надуванием подушки, либо ее разрывом из-за чрезмерного надувания, пишет Newsru.com.

Новый дефект, признанный причиной гибели одного водителя в Австралии и двух случаев получения травм, затрагивает подушки, которыми оснащались некоторые автомобили компаний BMW, Audi, Toyota, Honda и Mitsubishi, выпущенные с 1995 по 1999 годы, сообщает Automotive New Europe. Так, в BMW сообщили, что отзыву подлежат 116 тыс. машин компании, а владельцам 8 тыс. из них рекомендуется не садиться за руль до устранения дефекта. Остальные автопроизводители сообщили, что оценивают, какое количество их автомобилей подлежит отзыву.

Напомним, компания Takata оказалась в центре скандала о дефектах подушек в 2014 году, а первые крупные отзывы автомобилей с ее подушками безопасности начались еще в 2013-м. В феврале 2017 года Takata на судебных слушаниях в Детройте официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью своих подушек безопасности и согласилась выплатить властям США 1 млрд долларов в качестве штрафов и компенсаций всем пострадавшим. В июне 2017 года компания подала заявление о банкротстве. Вскоре активы фирмы за 1,6 млрд долларов выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems. Новый владелец объявил, что компания возобновит работу под названием Joyson Safety Systems.