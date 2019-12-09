Пятый день забастовки вызвал в Париже транспортный хаос

По-прежнему не работают поезда метрополитена и пригородные электрички. Транспортный хаос, вызванный забастовкой работников общественного транспорта, продолжается уже пятый день подряд. С сильными перебоями осуществляется и движение поездов дальнего следования. По данным государственного железнодорожного концерна TGV, на линию вышли лишь 20 процентов его скоростных поездов, пишет Deutsche Welle.