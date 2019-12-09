Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

При этом запрет не коснется Евро-2020 и финалa Лиги чемпионов-2021 в Казани , так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

У российской стороны есть 21 день на апелляцию по данному решению.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, проводя матчи без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских атлетов из России.

Представители РФС отреагировали на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентствa.

«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA.

Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России», — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.