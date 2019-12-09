Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

Решение об отстранении России от всех крупных соревнований, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA), касается и чемпионата мира-2022 по футболу, утверждает Sports.ru.
При этом запрет не коснется Евро-2020 и финалa Лиги чемпионов-2021 в Казани , так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.
У российской стороны есть 21 день на апелляцию по данному решению.
Отмечается, что спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, проводя матчи без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских атлетов из России.
Представители РФС отреагировали на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентствa.
«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA.
Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России», — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.
Кроме того Россия может лишиться права организации чемпионата мира по хоккею 2023 года, летней Универсиады-2023 и чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Также Россия не может подавать заявки на проведения международных турниров до окончания срока отстранения.