ВАДА получило полный список подозреваемых в употреблении допинга россиян

«Если спортсмен из России сможет доказать, что он не был вовлечен в государственную допинговую программу, что его данные не были изменены, что он подвергся надлежащему тестированию и выполняет любые другие строгие условия, который будут определены позже, ему позволят выступать.

У WADA теперь есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS. Благодаря кропотливому расследованию, мы даже знаем имена тех, чьи данные были изменены или удалены. Они входят в пул 145 наиболее подозрительных спортсменов, который WADA определило раньше, но и не только.