В школе ученик поджег пиротехническую ракету: на место вызвали полицию и спасателей

В Центр тревоги сегодня поступило сообщение в 10.23, что в Виймсиской средней школе дети играли с пиротехникой. Полицейские и спасатели установили, что в уголке для отдыха горело помещенное в мусорное ведро пиротехническое изделие.

Никто не пострадал. В совершении этого проступка подозревают 15-летнего подростка. Полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Руководитель саперной группы Северной Эстонии Райдо Таальманн отметил, что пиротехнические изделия могут быть опасны.

«Во-первых, мы никогда не знаем, в какую сторону ракета полетит. На этот раз все прошло хорошо и никто не пострадал, но в худшем случае ракета могла направиться в сторону детей и стать причиной серьезных травм. Во-вторых, из-за использования пиротехнических изделий может начаться пожар, последствия которого могут быть очень серьезными», - сказал Райдо Таальманн.

Пиротехнику, как и любой воспламеняемый материал, надо использовать в определенных условиях и при соблюдении правил безопасности.