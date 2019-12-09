Картина дня: конфликт в больнице, отстранение России от международных турниров и поездка высокопоставленного чиновника

«Это что, тюрьма?»: пациентка обвиняет медперсонал PERH в безобразном обращении

«Мне была нанесена серьезная психотравма, я до сих пор не могу прийти в себя» - признается обратившаяся в редакцию Rus.Postimees пенсионерка из Таллинна Вера В., для которой лечение в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) обернулось скандалом с криками и применением физической силы. Читать далее...

ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Читать далее...

Высокопоставленный чиновник за 2000 евро съездил на Бермуды: помогал от имени Эстонии частной фирме

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации (МЭК) Вильяр Луби провел за счет налогоплательщиков несколько летних дней на Бермудских островах, чтобы помочь там одному частному предприятию «распахнуть двери», то есть получить контракты. Читать далее...

Министр социальных дел вылечил бы нехватку денег в системе опеки новыми налогами

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, финансирование услуг по уходу должно быть как и в медицине, где за лечение платит Больничная касса. Читать далее...

Взгляд в будущее: представлены новые визуализации Rail Baltica

Rail Baltica представила первые визуализации элементов будущей инфраструктуры, презентовав пешеходный путепровод, антишумовой барьер, забор, барьер для животных, насыпь и канаву, а также дизайн регионального вокзала. Читать далее...

Жители Ласнамяэ не сумели остановить строительство Lidl

Административный и окружной суды отказали в первичной правовой защите противникам строительства магазина Lidl на улице Тяхесаю в Ласнамяэ, посчитав, что приостановление разрешения на строительные работы нарушило бы права предприятия. Читать далее...

Российский портал погоды изменил отношение к Новому году: вместо трескучих морозов обещают около нуля

Если еще в середине прошлой недели один из российских порталов прогнозов погоды обещал, что в Эстонии в новогоднюю ночь ударят морозы до -38, то спустя несколько дней от этого прогноза не осталось и следа. Читайте далее...

Yandex передает контроль над предприятием Кремлю

Российская компания Yandex пришла к соглашению с российскими властями и уступила контроль в совете компании Кремлю, пишет Financial Times. Читать далее...

Из руководства Swedbank уволили последнего эстонца

Swedbank сообщил в понедельник о крупной реорганизации в руководстве банка, в том числе об увольнении специалиста по управлению рисками Хело Мейгас и руководителя отделения Swedbank в странах Балтии Шарлотту Элсниц. Читать далее...

Магазины Rimi начали бороться с просроченными продуктами необычным способом

Во всех магазинах Rimi в странах Балтии начали использовать приложение под названием Semafor, направленное на борьбу со списанием продуктов. Оно передает работникам всю информацию о сроках годности продуктов на складе, а также предупреждает о том, когда срок реализации подходит к концу. Читать далее...

Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе