Права человека в Эстонии: нетерпимость с каждым годом растет

По мнению руководителя Центра по правам человека и редактора отчета Кари Кяспер, хотя ситуация с правами человека в Эстонии на бумаге улучшилась, необходимо по существу реализовывать права человека и сохранять то, что было достигнуто в прошлом, чтобы все люди чувствовали, что их ценят в Эстонии. «Со времени обретения независимости мы претерпели значительное развитие, но распространение риторики нетерпимости и все более распространение мнения, что права человека являются правами большинства, вызывают беспокойство в будущем», - сказал Каспер.

Впервые за всю историю составления доклада ситуация со свободой слова и выражения, которая всегда была на высоком уровне в Эстонии, вызывает беспокойство. Свобода выражения мнений находится под угрозой из-за политического давления на журналистов, критикующих правительство, несовершенного законодательства, разрешающего свободное распространение ненавистнических высказываний и выпады в сторону учреждений и гражданского общества. Автор главы о свободе слова Катрин Ньюман-Меткалф сказала, что давление на журналистов вызывает беспокойство потому, что атмосфера, в которой журналисты чувствуют необходимость использовать самоцензуру, очень опасна для свободы слова.

Многие из рекомендаций предыдущих лет стали реальностью: планируется снять неэффективное и неуместное ограничение на наружную рекламу перед выборами; канцлер юстиции станет законным защитником прав человека в Эстонии, который контролирует в том числе и защиту прав людей с ограниченными возможностями. Однако существует ряд областей, где неоднократные рекомендации экспертов не претворяются в жизнь. Например, следует прекратить неоправданное долгосрочное хранение данных о людей, обеспечить возможность голосования для заключенных, пересмотреть законы против разжигания ненависти, более активно вовлекать национальные меньшинства в политическую жизнь, также сократить неоправданные ограничения прав пациентов в психиатрических больницах.

Отчет «Права человека в Эстонии 2020» состоит из 12 глав, авторы которых являются независимыми от правительства экспертами из различных организаций. Например, в отчете обсуждается положение национальных меньшинств, беженцев, ходатайствующих об убежище и инвалидов, а также такие вопросы, как свобода собраний, справедливость и свобода выражения мнений. Отчет публикуется с 2007 года и издается на средства от пожертвований.