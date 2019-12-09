Пьяный мужчина угрожал взорвать автовокзал

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Sakala, что реальной угрозы полиция не обнаружила. Эвакуация не проводилась, поскольку угроза была совершена посреди ночи и людей возле автовокзала не было. Приоритетом полиции было поймать угрожавшего. «Сразу было известно, кому принадлежит номер, откуда поступил звонок. Вызов все равно был категории быстрого реагирования, но поскольку было известно, откуда звонили, параллельно патруль отправили проверить этот адрес. Патруль задержал его в доме на улице Парги. Человек был пьян, его доставили в отделение полиции», - рассказала она.