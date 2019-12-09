Пьяный мужчина угрожал взорвать автовокзал

В ночь на 6 декабря поступило сообщение, что Валгаскому автовокзалу поступила угроза взрыва. Полиция задержала в качестве подозреваемого 23-летнего пьяного мужчину.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Sakala, что реальной угрозы полиция не обнаружила. Эвакуация не проводилась, поскольку угроза была совершена посреди ночи и людей возле автовокзала не было. Приоритетом полиции было поймать угрожавшего. «Сразу было известно, кому принадлежит номер, откуда поступил звонок. Вызов все равно был категории быстрого реагирования, но поскольку было известно, откуда звонили, параллельно патруль отправили проверить этот адрес. Патруль задержал его в доме на улице Парги. Человек был пьян, его доставили в отделение полиции», - рассказала она.
Бомбы в здании вокзала не нашли. Вирк уточнила, что этот человек уже десятки раз сталкивался с полицией в основном из-за употребления алкоголя.
«Поводом для проступка скорее могло стать злоупотребление алкоголем», - сказала Вирк.
Все обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства. За тяжкое нарушение общественного порядка суд может наказать денежным штрафом или заключением сроком до пяти лет.