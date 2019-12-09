Пн, 9.12.2019
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Объявлен литературный конкурс для пишущих на русском языке авторов

Вручение ежегодной премии "Капитала культуры Эстонии" (2016).

ФОТО: Eero Vabamaegi

Фонд «Капитал культуры Эстонии» проводит очередной конкурс среди авторов, пишущих на русском языке.

На конкурс принимаются роман, повесть, рассказ, эссе, поэма или цикл стихов, изданные отдельной книгой или опубликованные в журналах (в том числе зарубежных) в течение текущего года. Обязательные условия: первая публикация произведения и автор - житель Эстонии.

Желающих принять участие в конкурсе просят до 23 декабря отправить материалы (приложив сведения о себе) по адресу: Tallinn 11402 Pallasti Postkontor, NK2.

Итоги конкурса будут подведены в начале 2020 года.

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