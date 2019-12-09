Объявлен литературный конкурс для пишущих на русском языке авторов

На конкурс принимаются роман, повесть, рассказ, эссе, поэма или цикл стихов, изданные отдельной книгой или опубликованные в журналах (в том числе зарубежных) в течение текущего года. Обязательные условия: первая публикация произведения и автор - житель Эстонии.