Фонд заработной платы работников этой сферы увеличится на 2,5%

Распределение фонда заработной платы зависит от решений самих подведомственных учреждений, и запланированное увеличение фонда заработной платы распространяется на всех работников учреждений.

«Надо признать, что с годами ожидания всех работников культуры, которые получают зарплату из бюджета Министерства культуры - даже тех, чья зарплата была выше минимальной ставки - становятся все более и более оправданными. Мы доверяем руководству культурных организаций, которые примут конечное решение», - пояснил министр культуры Тынис Лукас. «Для людей, работающих в данной сфере, сегодняшнее соглашение является четким индикатором значимости их работы и вклада в развитие эстонского языка и культуры, которые являются залогом существования нашего государства», - добавил Лукас.

Соглашение о заработной плате касается всех получающих заработную плату работников культуры, труд которых оплачивается из бюджета Министерства культуры, однако является рекомендованным для всех учреждений культуры независимо от их административного подчинения или формы собственности. В 2020 году минимальная заработная плата работника культуры, которая выплачивается из бюджета Министерства культуры, составит не менее 1300 евро. Государственная минимальная заработная плата должна также использоваться в качестве основы для определения заработной платы художников и писателей.

«Отправной точкой наших переговоров остается документ «Культура 2020», в соответствии с которым минимальная ставка заработной платы работника культуры должна быть не менее прогнозируемой средней брутто-заработной платы по стране. В этот раз переговоры были немного более сложными, чем раньше, поскольку после выборов последовала переоценка ряда целей, и согласованный уровень следующего года будет несколько ниже, чем было запрошено. Тем не менее, мы ценим желание и способность Министерства культуры в достижении довольно оптимального результата», - сказал Аго Туулинг, председатель правления TALO.

Соглашение о заработной плате распространяется на всех работников государственных учреждений, общественно-правовых организаций, фондов / целевых учреждений и уездных библиотек, которые получают зарплату из государственного бюджета. Здесь имеются в виду работники культуры с высшим, высшим специальным образованием, или же обладающие специфическими специальными знаниями, приравненными к требованиям высшего образования, которых в стране насчитывается около 4000. Общий финансовый объем соглашения составляет 2,3 миллиона евро.