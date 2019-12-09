Министерство образования потребовало объяснений по поводу увольнения директора школы в Кивиыли

Министерство образования и науки направило в волость Люганузе запрос на предоставление разъяснений об обстоятельствах, при которых было принято решение освободить от занимаемой должности директора 1-й средней школы в Кивиыли Хейди Уусталу, передает Rus.ERR.
Кроме того, министерство отправит в Кивиыли представителей отдела внешней оценки, сообщил в понедельник портал ERR.ee.
Министр образования Майлис Репс сообщила ERR, что работодателем руководителя школы по трудовому договору является местное самоуправление, поэтому оно может оценивать корректность действий руководителя школы. "Выводы о том, был ли трудовой договор расторгнут в соответствии с законом и обоснованно, смогут сделать комиссия по разрешению трудовых споров и Инспекция труда", - сказала Репс.
Поскольку между руководителем школы и ее владельцем возникли разногласия, министерство уже запросило разъяснений от местных властей, а его представители соберут дополнительную информацию в Кивиыли.