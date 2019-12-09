Министерство образования запросило разъяснения по поводу увольнения директора школы в Кивиыли

Министр образования Майлис Репс сообщила ERR, что работодателем руководителя школы по трудовому договору является местное самоуправление, поэтому оно может оценивать корректность действий руководителя школы. "Выводы о том, был ли трудовой договор расторгнут в соответствии с законом и обоснованно, смогут сделать комиссия по разрешению трудовых споров и Инспекция труда", - сказала Репс.