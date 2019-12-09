«Адмирал Беллинсгаузен» все ближе к южному материку

Прием, который был организован для нас в Итажаи, продемонстрировал, насколько важна для маленьких стран сеть почетных консулов. Почетный консул в штате Санта-Катарина Алмир Маэстри прекрасно подготовился к нашему визиту. Начиная с того, что был проинформирован местный яхт-клуб, который за две недели до нашего прибытия связался с нами и выяснил, что нам нужно для судна и команды. Мы легко смогли приобрести необходимое моторное масло и новые аккумуляторы. Нам подыскали микроавтобус, на котором мы смогли съездить на экскурсию в город Блуменау, основанный в 1850 году немецкими эмигрантами и расположенный примерно в 60 км оттуда, где мы смогли подкрепиться кислой капустой и свининой.