«Адмирал Беллинсгаузен» все ближе к южному материку

Команда «Адмирала Беллинсгаузена» вышла из порта Итажаи в Южной Бразилии.
Прием, который был организован для нас в Итажаи, продемонстрировал, насколько важна для маленьких стран сеть почетных консулов. Почетный консул в штате Санта-Катарина Алмир Маэстри прекрасно подготовился к нашему визиту. Начиная с того, что был проинформирован местный яхт-клуб, который за две недели до нашего прибытия связался с нами и выяснил, что нам нужно для судна и команды. Мы легко смогли приобрести необходимое моторное масло и новые аккумуляторы. Нам подыскали микроавтобус, на котором мы смогли съездить на экскурсию в город Блуменау, основанный в 1850 году немецкими эмигрантами и расположенный примерно в 60 км оттуда, где мы смогли подкрепиться кислой капустой и свининой.
О нашем прибытии в Итажаи оповестили и местные СМИ, так что нам удалось неплохо прорекламировать Эстонию.
Сам почетный консул устроил для нас торжественный ужин, в котором участвовали власти города Итажаи и представители бизнеса.
Отличная работа, МИД Эстонии, раз у нас есть такие почетные консулы.
Следующей остановкой «Адмирала Беллинсгаузена» станет Пириаполис в Уругвае. Нам предстоит пройти более 600 морских миль. Там нас будет принимать местная добровольческая организация морских спасателей.