«Слегка переборщил»: члена Рийгикогу выставили из ночного клуба

На выходных в Южной Эстонии отдыхавший в кругу друзей и бывших товарищей по тренировкам член Рийгикогу Кайдо Хевельсон (Баруто) так разошелся, что был выставлен охраной из увеселительного заведения: подышать свежим воздухом.
Хевельсон подтвердил Virumaa Teataja, что такой инцидент в тартуском ночном клубе в ночь с субботы на воскресенье действительно произошел. «Впервые за долгое время собрался с товарищами и был в ударе. Действительно, слегка переборщил», - посыпает он голову пеплом.
В субботу в Тарту в честь 50-летнего юбилея Союза дзюдо Эстонии состоялся гала-вечер, который в том числе посетил и Кайдо Хевельсон. До того, как сделать карьеру в сумо, он серьезно занимался дзюдо.