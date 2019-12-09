«Слегка перегнул»: члена Рийгикогу выставили из ночного клуба

Хевельсон подтвердил Virumaa Teataja, что такой инцидент в тартуском ночном клубе в ночь с субботы на воскресенье действительно произошел. «Впервые за долгое время собрался с товарищами и был в ударе. Действительно, слегка перегнул», - посыпает он голову пеплом.