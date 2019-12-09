Пн, 9.12.2019
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«Слегка перегнул»: члена Рийгикогу выставили из ночного клуба

Кайдо Хевельсон

ФОТО: Ain Liiva

На выходных в Южной Эстонии отдыхавший в кругу друзей и бывших товарищей по тренировкам член Рийгикогу Кайдо Хевельсон (Баруто) так разошелся, что был выставлен охраной из увеселительного заведения подышать свежим воздухом.

Хевельсон подтвердил Virumaa Teataja, что такой инцидент в тартуском ночном клубе в ночь с субботы на воскресенье действительно произошел. «Впервые за долгое время собрался с товарищами и был в ударе. Действительно, слегка перегнул», - посыпает он голову пеплом.

В субботу в Тарту в честь 50-летнего юбилея Союза дзюдо Эстонии состоялся гала-вечер, который в том числе посетил и Кайдо Хевельсон. До того, как сделать карьеру в сумо, он серьезно занимался дзюдо.

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