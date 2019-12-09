Смелый гражданин: 10-летний мальчик вызвал отцу полицию

Адрес попросил нарушителей прекратить неуместную деятельность, после чего они затеяли ссору. Один из них подошел к Андресу со спины и повалил его на землю, после чего преступники избили его руками и ногами, и разбили ему об голову бутылку.

Жена Андреса увидела происходящее в окно и позвонила в полицию. Когда преступники наконец отошли от Адреса, потерпевший начал вместе с готовым помочь согражданином преследовать их на машине, также он показал полиции их место нахождения. Полиция задержала преступников.

Марко и Мерье Тедре. В июле прошлого года Марко и Мерье заметили на парковке, как двое сильно пьяных мужчин сели в машину и поехали. Марко и Мерье начали их преследовать на своем автомобиле и видели, как пьяный водитель спровоцировал ряд опасных ситуаций. Супруги сообщили о происходящем полиции и продолжили преследовать машину. В итоге она на какое-то время остановился у одного дома и, когда водитель попытался вновь вырулить на дорогу, муж и жена перекрыли им выезд своей машиной.

Марко пошел говорить с пьяницей, чтобы выиграть время до прибытия полиции. Но нарушители развернулись и уехали. Марко показал направление прибывшему через некоторое время патрулю, пьяного водителя удалось поймать. Позже он был наказан в уголовном порядке.

Ханна Тоомла, Мартин Метсъярв, Вейко Вийрло, Кюлли Орас. Ранним утром последнего дня 2018 года Ханна, Мартин, Вейко и Кюлли увидели на Таллиннском автовокзале машину, из которой вышли двое явно пьяных несовершеннолетних.

Молодые люди известили об этом полиции. Через какое-то время пьяный водитель сел за руль и продолжил поездку. Свидетели проследовали за ним, передавая полиции точную информацию о месте нахождения автомобиля. Благодаря этому полиции удалось задержать опасного нарушителя порядка.

Тимо Выхмар. В сентябре один человек попросил в валгаском Selver показать поближе видеокамеру. Странное поведение посетителя насторожило работника зала магазина Тимо, который стал за ним наблюдать.

В какой-то момент посетитель бросился с видеокамерой из магазина и побежал в сторону Латвии. Тимо быстро отреагировал и начал преследовать вора, вместе с ним забежав в соседнюю страну. Тимо схватил вора за куртку и после некоторой потасовки отбил камеру, но вору удалось сбежать без куртки. После им занимались стражи порядка двух стран.

Вяйно Вялья. В сентябре Вяйно увидел в магазине у заправки, как двое пьяных людей пытаются купить кофе. Поскольку они с этим не справились, один из них начал дергать кофейный аппарат. Вяйно призвал их к порядку и показал, как пользоваться аппаратом.

Когда они заплатили и вышли с заправки, Вяйно увидел, что мужчины собираются уехать на мироавтобусе. Вяйно попытался их остановить и забрал ключи, а также позвонил в полицию, после чего нарушители на него напали. Вяйно отразил нападение и не дал им сбежать. Прибывшая через какое-то время полиция выявила у нарушителей уголовнонаказуемое опьянение.

Гервет Вяэт. Ранней весной Гервет заметил в кейласком торговом центре подозрительно ведущих себя людей, которые пошли с дорогим алкоголем в примерочную кабинку, откуда вышли без бутылки.