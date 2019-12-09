Смелый гражданин: 10-летний мальчик вызвал отцу полицию

Сегодня награждают людей, совершивших смелые поступки. Postimees решил рассказать поподробнее, за какие дела людям вручают почетный знак за гражданскую смелость.
В четверть четвертого ночи 27 декабря 2018 года десятилетний Бруно позвонил на номер 112 и сообщил, что родители жестко ссорятся. Несмотря на страх перед отцом, ребенок в шортах и майке ушел из дома темной зимней ночью, чтобы найти помощь.
Беспокоясь о том, не поступает ли он неправильно, при вызове полиции, он очень точно описал работникам Центра тревоги свое и дома место расположения, чтобы полиция и скорая помощь могли как можно быстрее прибыть на место происшествия.
Полиция задержала распустившего руки отца и доставила его в арестный дом. Уездный суд в порядке ускоренного производства признал его виновным в причинении боли своей супруге и матери ребенка и приговорил его к условному заключению. Бруно заслуживает награды, поскольку поступил правильно, позвонив и позвав на помощь.
Редакция не публикует настоящего имени Бруно, поскольку речь идет об очень личной истории, а потому его безопасность важны как сейчас, так и в будущем.
Роланд Бурк. Человек, который не выпустил пьяного водителя с парковки. В начале лета этого года Роланд заметил, как сильно пьяный человек сел за руль на парковке в Куусалу и начал движение. Роланд преградил ему путь своей машиной и вызывал полицию, сам же остался на месте. Пьяница несколько раз предпринимал попытки уехать, но Роланд удерживал его почти целый час, пока не прибыла полиция. Выяснилось, что мужчина имел уголовнонаказуемую степень опьянения.
А в феврале прошлого года Роланд заметил у торгового центра в Раквере человека, который из-за серьезных проблем со здоровьем упал, потерял сознание и перестал дышать. Роланд был единственным, кто поспешил на помощь и начал реанимационные действия, в то время как жена пострадавшего вызывала скорую помощь, на прибытие которой требовалось еще какое-то время. И после прибытия скорой, Роланд еще долго помогал реанимировать случайного прохожего.
В итоге балансировавшего между жизнью и смертью человека удалось до машины скорой помощь и отвезти в больницу. Позже позвонила жена пострадавшего и сказала, что ее муж перенес приступ болезни и, благодаря действиям Роланда, его жизнь удалось спасти.
Элье Кахью. Продавец погналась за магазинным вором и потребовала вернуть товар. В начале августа в магазин «Лейзи» на Сааремаа вошел человек, который набрал полную корзинку алкоголя и продуктов и бросился бежать, не заплатив за товар. Продавец Элье побежала за вором и увидела, что у него был подельник.
Элье не испугалась, а бесстрашно отправилась к машине и потребовала вернуть украденное. Такая смелость испугала вора, который отдал все назад. Выяснилось, что речь идет о закоренелом преступнике, у которого имеется две судимости за угоны и восемь за кражи.
Сулев Каллавус. Награда посмертно. Работник Спасательного департамента Сулев Каллавус обеспечивал безопасность сограждан не только по должности, но всегда вступался за других людей и общественный порядок.
Так произошло и в первые часы 8 декабря 2018 года, когда Сулев праздновал в центре города Курессааре свой день рождения, которому решили помешать два дебошира. Сулев призвал нарушителей покоя к порядку, после чего они напали на него. Сулев умер на месте происшествия от ножевого ранения. Полиция быстро задержала преступника, который нанес смертельное ранение.
Жертва вербального насилия стала консультантом. Мерли Кауниссаар – бывшая жертва вербального насилия. Мерли не молчала о своих жестоких отношениях, которых включали в себя угрозы убить. Она начала вести дневник и создала в социальной сети закрытую группу жертв насилия, где женщины могут рассказать свою историю и сообщить об этом в полицию. Там же жертвы друг друга поддерживают.
Мерли стала консультантом, и у ее блога тысячи подписчиков. Она заслужила много доверия тем, что вдохновляет женщин рассказать о своей истории открыто, обратиться в полицию и таким образом бороться с насилием.
Рейн Кыйвисто. Он спас женщину от съедения. Несколько лет назад три бродящие собаки напали в деревне Кабли волости Хяэдемеэсте на пожилую даму, которая получила тяжелые травмы, пока Рейн примчался к ней на помощь и спас ее от самого плохого.
Хассо Лаансалу помог поймать пьяного водителя. Поздним июньским вечером Хассо вместе с друзьями находится возле одной тартуской точки общепита, когда из остановившейся рядом машины вывалился явно пьяный водитель, который купил еще несколько банок пива и собирался снова сесть за руль.
Хассо вместе с друзьями решили ему воспрепятствовать, снимая одновременно происходящее на телефоны и сообщая полиции. Пьяница не сдавался, сел в машину и завел двигатель. Хассо попытался вынуть ключ из замка зажигания, а когда это не удалось, запрыгнул в машину, после чего пьяница сдался и пошел пешком.
Прибывшие на место полицейские получили описание водителя, при помощи которого они задержали его на соседней улице. Водителя отдали под суд, и, благодаря показаниям и записям Хассо Лаансалу, суд признал его вину.
Кятлин Лахе и Грегор Маттиам Куласалу. Молодые люди спасли женщину от агрессивного мужа. В декабре прошлого года молодая пара Кятлин и Грегор около половины четвертого утра услышали, что в одной из соседских квартир разгорелась ссора: были слышны крик женщины и грохот разбиваемых вещей, а также шум, который указывал на то, что кто-то падал.
Грегор и Кятлин выяснили, где происходила ссора. Попав в квартиру, они увидели находившуюся в состоянии паники потерпевшую, по словам которой, муж ее душил и бил головой об пол. Мужчина был явно пьян.
Молодые люди вызвали полицию, а сами остались в квартире, чтобы предотвратить новые нападения. Кятлин пошла с потерпевшей в другую комнату, а Грегор остался с агрессором до прибытия полиции.
Роман Лан. Он поймал убийц ежиков. В один из летних вечеров в этом году Роман услышал рядом со своим домой звуки, похожие на кошачье мяуканье, и решил, что это может быть его собственная кошка, а потому пошел посмотреть, что происходит. Скоро он увидел двух подростков, которые били животное палкой. Когда те его заметили, бросились бежать. Выяснилось, что подростки забили до смерти ежика. Роман отправился искать мальчишек, нашего в итоге одного из них и вызывал на место полицию, которая позже установила и второго негодяя.
Благодаря вмешательству Романа, подростки на собственной шкуре ощутили, что общественно не намерено терпеть такую жестокость.
Микк Маазик преследовал на такси похитителя человека. Микк ждал у своего дома такси, когда заметил, что рядом дерутся трое мужчин, двое из которых спрятали лица под масками. Они скрутили окровавленного третьего и силой затолкали его в белую машину.
Микк сел в прибывшее такси, позвонил в Центр тревоги и попросил водителя ехать за белой машиной. Через некоторое время Микк заметил, что в машине сидит его сосед и кричит о помощи. В то же время Микк передал полиции информацию. В какой-то момент подозрительная машина смогла оторваться, но в итоге Микк с таксистом нашли ее во дворе одного дома и сообщили полиции, которая задержала подозреваемых. Им предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы.
Андрес Мяртин. Спас улыбку ребенку. Сааремааский полицейский Андрес Мяртин замечает и помогает и во вне рабочее время. Весной этого года десятилетний мальчик упал с велосипеда и так неудачно, что выбил себе зуб. Андрус видел случившееся и начал помогать ребенку и его родителям. Он нашел выпавший зуб и быстро отвез ребенка в зубную клинику.
В клинике сделали все возможное, посадили зуб на свое место и назначили дальнейшее лечение. Благодаря умелым действиям Адреса Мяртина у мальчика сохранилась красивая улыбка.
Урмас Оя. 18 мая этого года Урмас услышал крик женщины и плач ребенка и решил, что речь может идти о семейной ссоре. Побежав в сторону голосов, он увидел машину, рядом с которой стояли мать с маленьким ребенком, а чуть в стороне мужчина.
Урмас понял, что мужчина пьян и что именно он управлял автомобилем. Поэтому Урмас пошел к машине, выключил двигатель, забрал ключи и попытался успокоить женщину. Вскоре приехал и вызванный ею полицейский патруль.
Выяснилось, что пьяница несся на встречу матери и ребенку, а после угрожал их убить. Нарушителя признали виновным в угрозах и неоднократном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
Андрес Пеэт. В один зимний день Андрес увидел в Вильянди справляющих малую нужду мужчин. Такое нарушение порядка было запредельным, тем более, что на улице было много детей.
Адрес попросил нарушителей прекратить неуместную деятельность, после чего они затеяли ссору. Один из них подошел к Андресу со спины и повалил его на землю, после чего преступники избили его руками и ногами, и разбили ему об голову бутылку.
Жена Андреса увидела происходящее в окно и позвонила в полицию. Когда преступники наконец отошли от Адреса, потерпевший начал вместе с готовым помочь согражданином преследовать их на машине, также он показал полиции их место нахождения. Полиция задержала преступников.
Марко и Мерье Тедре. В июле прошлого года Марко и Мерье заметили на парковке, как двое сильно пьяных мужчин сели в машину и поехали. Марко и Мерье начали их преследовать на своем автомобиле и видели, как пьяный водитель спровоцировал ряд опасных ситуаций. Супруги сообщили о происходящем полиции и продолжили преследовать машину. В итоге она на какое-то время остановился у одного дома и, когда водитель попытался вновь вырулить на дорогу, муж и жена перекрыли им выезд своей машиной.
Марко пошел говорить с пьяницей, чтобы выиграть время до прибытия полиции. Но нарушители развернулись и уехали. Марко показал направление прибывшему через некоторое время патрулю, пьяного водителя удалось поймать. Позже он был наказан в уголовном порядке.
Ханна Тоомла, Мартин Метсъярв, Вейко Вийрло, Кюлли Орас. Ранним утром последнего дня 2018 года Ханна, Мартин, Вейко и Кюлли увидели на Таллиннском автовокзале машину, из которой вышли двое явно пьяных несовершеннолетних.
Молодые люди известили об этом полиции. Через какое-то время пьяный водитель сел за руль и продолжил поездку. Свидетели проследовали за ним, передавая полиции точную информацию о месте нахождения автомобиля. Благодаря этому полиции удалось задержать опасного нарушителя порядка.
Тимо Выхмар. В сентябре один человек попросил в валгаском Selver показать поближе видеокамеру. Странное поведение посетителя насторожило работника зала магазина Тимо, который стал за ним наблюдать.
В какой-то момент посетитель бросился с видеокамерой из магазина и побежал в сторону Латвии. Тимо быстро отреагировал и начал преследовать вора, вместе с ним забежав в соседнюю страну. Тимо схватил вора за куртку и после некоторой потасовки отбил камеру, но вору удалось сбежать без куртки. После им занимались стражи порядка двух стран.
Вяйно Вялья. В сентябре Вяйно увидел в магазине у заправки, как двое пьяных людей пытаются купить кофе. Поскольку они с этим не справились, один из них начал дергать кофейный аппарат. Вяйно призвал их к порядку и показал, как пользоваться аппаратом.
Когда они заплатили и вышли с заправки, Вяйно увидел, что мужчины собираются уехать на мироавтобусе. Вяйно попытался их остановить и забрал ключи, а также позвонил в полицию, после чего нарушители на него напали. Вяйно отразил нападение и не дал им сбежать. Прибывшая через какое-то время полиция выявила у нарушителей уголовнонаказуемое опьянение.
Гервет Вяэт. Ранней весной Гервет заметил в кейласком торговом центре подозрительно ведущих себя людей, которые пошли с дорогим алкоголем в примерочную кабинку, откуда вышли без бутылки.
Поскольку ситуация показалась Гервету подозрительный, он осмотрел кабинку, но бутылку не нашел и там. Гервет остановил подозреваемых в краже и передал охранникам универмага, которые вызвали полицию. Один из мужчин спрятал бутылку под одеждой и собирался ее украсть. Выяснилось, что это был опытный нарушитель закона.