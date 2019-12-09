Смелый гражданин: десятилетний мальчик вызвал домой полицию

Роман Лан. Он поймал убийц ежей. В один из летних вечеров в этом году Роман услышал рядом со своим домой звуки, похожие на кошачье мяуканье, и решил, что это может быть его собственная кошка, а потому пошел посмотреть, что происходит. Скоро он увидел двух подростков, которые били животное палкой. Когда те его заметили, бросились бежать. Выяснилось, что подростки забили до смерти ежика. Роман отправился искать мальчишек, нашего в итоге одного из них и вызывал на место полицию, которая позже установила и личность второго негодяя.

Благодаря вмешательству Романа, подростки на собственной шкуре ощутили, что общество не намерено терпеть такую жестокость.

Микк Маазик преследовал на такси похитителя человека. Микк ждал у своего дома такси, когда заметил, что рядом дерутся трое мужчин, лица двух из которых были скрыты масками. Они скрутили окровавленного третьего и силой затолкали его в белую машину.

Микк сел в прибывшее такси, позвонил в Центр тревоги и попросил водителя ехать за белой машиной. Через некоторое время Микк заметил, что в машине сидит его сосед и взывает о помощи. В какой-то момент подозрительная машина смогла оторваться, но в итоге Микк с таксистом нашли ее во дворе одного из домов и сообщили об этом в полицию, которая задержала подозреваемых. Им предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы.

Андрес Мяртин. Спас улыбку ребенка. Сааремааский полицейский Андрес Мяртин замечает и помогает и в нерабочее время. Весной этого года десятилетний мальчик упал с велосипеда и так неудачно, что выбил себе зуб. Андрус видел случившееся и начал помогать ребенку и его родителям. Он нашел выпавший зуб и быстро отвез ребенка в зубную клинику.

В клинике сделали все возможное, вернули зуб на место и назначили дальнейшее лечение. Благодаря умелым действиям Адреса Мяртина у мальчика сохранилась красивая улыбка.

Урмас Оя. 18 мая этого года Урмас услышал крик женщины и плач ребенка и решил, что речь может идти о семейной ссоре. Побежав в сторону голосов, он увидел машину, рядом с которой стояли мать с маленьким ребенком, а чуть в стороне - мужчина.

Урмас понял, что мужчина пьян и что именно он управлял автомобилем. Поэтому Урмас подошел к машине, выключил двигатель, забрал ключи и попытался успокоить женщину. Вскоре приехал и вызванный ею полицейский патруль.

Выяснилось, что пьяница несся на встречу матери и ребенку, угрожал их убить. Нарушителя признали виновным в угрозах и неоднократном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.