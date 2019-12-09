Пн, 9.12.2019
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  • На случай кризиса в Эстонии разработали пакеты продовольствия с восьмилетним сроком хранения

На случай кризиса в Эстонии разработали пакеты продовольствия с восьмилетним сроком хранения

Продуктовая корзина.

ФОТО: Andres Teiss/Pm

Эстонские предприятия совместно с экспертами из областей науки о продуктах питания и защиты населения разработали комплекты еды на случай кризиса, имеющие долгий срок хранения и высокую пищевую ценность.

По словам члена НКО «Йыэляхтмеское общество защиты населения», спасателя-добровольца Каупо Луура, жителям Эстонии доводилось бывать в кризисной ситуации в течение пары дней, но к более продолжительным чрезвычайным ситуациям большая часть населения не готова, передает Rus.ERR.

И если у жителей сельской местности имеются некие запасы продовольствия, то большей части горожан было бы трудно пополнить запасы в ситуации, когда магазины закрыты, банковские терминалы и банкоматы не работают и нет электричества.

«Обычным людям трудно выбрать в магазине продукты с долгим сроком хранения, которые были бы питательными и полезными. Кризисные комплекты состоят из 21 порции, и одного набора хватает на неделю», - рассказал член правления фирмы Tactical Solution OÜ Сверре Пуустусмаа, участвовавшей в разработке комплектов.

Стоимость комплектов составляет 145 евро: помимо еды, в них входят спички, ложка, таблетки для очистки воды и устройство для разведения огня.

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