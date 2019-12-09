Медведев о решении WADA: это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму

«Невозможно игнорировать решения Антидопингового агентства международного по нашим спортсменам. Я сейчас не буду проводить подробный анализ, не так давно выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

При этом он добавил: «Но с другой стороны, то, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это - продолжение вот этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму».

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», - сказал Медведев.

Медведев заметил, что не знает, что в итоге получится, «но, видимо, в таком ключе это сделать было бы необходимо с учетом состоявшихся решений».

«Ольга Юрьевна (Голодец, вице-премьер - ИФ), донесите эту позицию тоже», - сказал он.

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Решение WADA, как отмечает BBC, не помешает сборной РФ принять участие в Чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Это связано с тем, что организатор турнира - УЕФА - не фигурирует в составленном антидопинговым агентством перечне «крупнейших спортивных организаций», на которые распространяются решения WADA по борьбе по борьбе против допинга.