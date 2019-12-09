Глава Elisa – конкуренту: хватит врать!

«Пожалуйста, прекратите распространять эту ложь!» - сказал Сеппянен в передаче "Digitund" на радио Kuku, темой которой стал аукцион лицензий на использование радиочастоты сети 5G.

Levikom Eesti обжаловал в суде решение государства выставить на аукцион всего три лицензии, поскольку этим исключается возможность для мелких телекоммуникационных предприятий получить частоту. По мнению Пыльдамма, нет смысла выдавать каждому оператору 130 МГц, поскольку стандарт позволяет максимально использовать только канал 100 МГц. Это также позволяет получить лицензию четвертому поставщику.

Именно это утверждение вывело Сеппянена из себя, поскольку Elisa уже сейчас испытывает сеть 100+100 МГц. «И мы находимся только в начале», - сказал Сеппянен.

Levikom потерпел поражение, поскольку суд первой инстанции посчитал, что у компании вообще нет права обращаться в суд с иском из-за налоговым задолженностей.

Напомним, что Министерство экономики утвердило условия конкурса на выдачу лицензий 5G осенью прошлого года. Конкурс предполагает выдачу через три отдельных открытых аукциона трех лицензий, покупка которых позволит операторам приступить к созданию сетей связи пятого поколения 5G.