Подборка мероприятий: куда сходить на следующей неделе

Чем ближе рождественские каникулы, тем насыщеннее становится культурный календарь. По всей стране проходят мероприятия для всей семьи, которые скрасят досуг и создадут праздничное настроение, пишет kultuur.info.
10 декабря, Таллинн
На сцене Русского культурного центра в Таллинне пройдет юмористический концерт "Вчера=сегодня=завтра" - в исполнении самого мрачного сатирика русской эстрады Семена Альтова. Семён Альтов - первый стендапер нашей эстрады, повествующий свои истории мрачным и грубым голосом, с ироничным подтекстом. На его концерте все постоянно смеются, только сам маэстро всегда с серьезным лицом повествует о жизни! Такую манеру пытались перенять многие, но так органично получалось только у Семёна Альтова.
11 декабря, Йыхви
В рождественский месяц Эстонский Национальный балет вновь покажет балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (с оркестром). Канун новогодних праздников в Йыхвиском концертном доме начнется с волшебной постановки Бена Стивенсона! Здесь самые невероятные сны становятся прекрасной и завораживающей реальностью.
11 декабря, Таллинн
Клуб Русского Романса приглашает на рождественский концерт, который пройдет в Музее Нигулисте Начало в 19.00. В концерте участвуют: Тийт Кийк - орган, Ольга Бундер - вокал, Эдита Крилавичиене - вокал, Вячеслав Резниченко - вокал, Эда Юрисоо - флейта и другие.
13 декабря, Таллинн
В Музее Адамсона-Эрика откроется выставка «Прохождение. Произведения и перформансы Сийма-Танеля Аннуса». Аннус (1960) появился на международной художественной арене в конце 1980-х годов, во время перестройки, как самобытный художник перформансов, который еще со времен глубокой стагнации проводил в своем саду возле дома мистические и порой тайные представления.
12 декабря, Таллинн
Известный роман Пушкина зрителю представят учащиеся театральной студии, для которых это станет уже второй сценической работой — не так давно на сцене Русского театра был представлен класс-концерт студийцев «#РазвеЭтоСпектакль?». На этот раз будущие актеры попытаются доказать, что классика — это не скучные тексты из школьной программы, а живые и вечно.
12 декабря, Таллинн
В ходе экскурсии зрители познакомятся с историей Девы Марии через произведения искусства эпохи Средневековья и раннего Ренессанса, представленных на выставке «Дева Мария. Женщина, мать, царица» и на постоянной экспозиции Музея Нигулисте. Экскурсии проходят на эстонском языке.
13 декабря, Таллинн
В декабре в Эстонии выступит с концертами заслуженный коллектив Республики Беларусь - ансамбль белорусской песни "Терница", созданный более 20 лет назад. В репертуаре ансамбля собраны лучшие народные песни, в том числе в авторской обработке. Выступление коллектива - это красочное шоу, солисты выступают в роскошных национальных костюмах.
13 декабря - 13 января, Таллинн
В Эстонском музее под открытым небом на один зимний месяц оживет древняя сказка, а вместе с ней и мифологические персонажи, впавшие в забвенье. Созданное Таави Вармом, совместно с постановщиком Андрес Ноорметсом и звуковым оформителем Ардо Ран Варресом видеопредставление спроецированно на хуторских домах музея, а также во дворах, на ветряной мельнице, на крышах и на стенах прочих сооружений музея.
12 декабря, Таллинн
Известный джазовый пианист Йоэль Реммель представит свою юбилейную программу в Доме Братства Черноголовых. Свежую соло-программу, приуроченную к круглой дате, можно будет услышать в Доме Братства Черноголовых на знаменитом инструменте Steinway, в клубе TAFF.
12 декабря, Таллинн
Петербургская оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса в Таллинне на сцене зала Alexela на русском языке! "Летучая мышь"– это классический образец танцевальной оперетты. Эта история о том, как легко и с удовольствием поддаются мужчины женским чарам, стоит только привнести чуть-чуть озорства и игры в привычные семейные взаимоотношения. Переодевшись в костюм летучей мыши, Розалинда, главная героиня оперетты, влюбляет в себя собственного мужа, да и всех мужчин Вены…
14 декабря, Таллинн
Экскурсия-игра по мотивам сказки Андерсена для детей (6-12 лет) и взрослых. В 2016 году исполнилось 50 лет, как был снят замечательный фильм-сказка "Снежная королева". Съемки проходили на улицах нашего любимого Старого города. Все вместе отправимся на поиски пропавшего Кая. Нам предстоит найти магический кристалл, который дает силу Снежной королеве замораживать сердца и души, не только детей, но и взрослых. Продолжительность 1,5 часа. Встреча с гидом на Площади Свободы у памятника Свободы.
14 декабря, Таллинн
В Таллиннском Доме Искусства откроется выставка "Воздействие слова: инвалидность, коммуникация, разрыв". Кураторы: Кристин Сун Ким и Нильс ван Томме. В работах художников, графических дизайнеров, литераторов и активистов ставится под сомнение расхожее понимание лиц с нарушением здоровья и предлагается рассматривать инвалидность как нечто большее, чем просто табуированное медицинское состояние.
14-15 декабря, Таллинн
В Эстонском музее под открытым небом в этом году появится возможность принять участие в семейных поверьях разных времен. Хутор Сасси-Яани - игры с гномиками и полный переполох. Сауна Нулли-Майе - верования в ночь зимнего солнцестояния Чтобы немного согреться в холодный Рождественский вечер, семья бедняков греет сауну. Они рассказывают увлекательные и немного леденящие душу истории о зимнем солнцестоянии. Здесь можно услышать о черте, привидениях и духах - всех тех, кто в Рождество тоже находятся рядом. На хуторе Хярьяпеа чувствуется новогодняя оживленность: семья в сборе, елка украшена, стол накрыт, шампанское охлаждается. Не хватает только Деда Мороза…
13 декабря, Таллинн
Александр Михайлов. Творческий вечер «Экология души» в Центре русской культуры в Таллинне. В программе - поэзия, песни,романсы, воспоминания. Александр Яковлевич Михайлов - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер, руководитель и преподаватель актёрской мастерской ВГИКа им. С. А. Герасимова.
14 декабря, Таллинн
Московский театр сатиры представляет: «Платонов» А.П. Чехов. Постановка Павла Сафонова. По версии создателей спектакля, Платонов, который мог бы быть героем и сегодняшнего дня, разрушил себя и свой талант, не выдержав натиска жизни.
14 декабря, Таллинн
В Таллинне выступит известная певица Лидия Чебоксарова с мужем и аранжировщиком Евгением Быковым. Лидия Чебоксарова - известная певица и автор-исполнитель. нОна лауреат многих фестивалей авторской песни, член жюри российских и зарубежных фестивалей, также участвовала в создании мюзикла "Норд-Ост". Евгений Быков - один из лучших гитаристов-аранжировщиков в жанре авторской песни, композитор. Он записал более сорока альбомов с известными музыкантами.
14 декабря, Таллинн
В Таллиннской ратуше пройдет очередной концерт из серии «Сокровища фонда музыкальных инструментов». Исполнители: Андрус Хаав (скрипка) и Лаури Вяйнмаа (фортепиано). В программе: Дебюсси. „La plus que lente“ («Лунный свет»), Равель. Соната соль-мажор, Гершвин / Хейфец. Три прелюдии, «Порги и Бесс», Равель. «Цыгане».
15 декабря, Таллинн
На сцене Центра Русской Культуры впервые в Эстонии будет показана концертная версия первого российского мюзикла мирового уровня – номинанта премии «Золотая Маска» – «Норд–Ост». Изначально «Норд–Ост» был задуман для непрерывного показа в стационарных условиях в течение нескольких лет. Сегодня существует лишь концертная версия спектакля.
15 декабря, Пярну
В Пярнуском концертном доме хор мальчиков Национальной оперы «Эстония» даст рождественский концерт. Дирижер Хирво Сурва. Программа: Гендель, Франк, Рахманинов, Крэек, Пярт, Пуур, Лемба и др. Хор мальчиков Национальной оперы «Эстония» — это музыкальный коллектив с одним из самых плотных концертных графиков в Эстонии. Хористы исполняют роли в постановках.
15 декабря, Таллинн
Ha выставкe в подвальном зале может посетитель cвоими глазами, носом, ушами, руками всё рассмотреть, понюхать, потрогать, ко всему прикоснуться – и вдруг осознать: он ощущает пространство, он понимает сущность архитектуры. Экскурсия проводится на русском языке.
15 декабря, Сааремаа
Cааремааские викинги ждут всех больших и маленьких друзей на семейный день. Вас ждут истории древних скальдов в мистическом театральном зале, кулинарные секреты викингов, рождественские поделки с древними орнаментами Асва, мини-турниры викингов.