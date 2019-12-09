Подборка мероприятий: куда сходить на следующей неделе

10 декабря, Таллинн

На сцене Русского культурного центра в Таллинне пройдет юмористический концерт "Вчера=сегодня=завтра" - в исполнении самого мрачного сатирика русской эстрады Семена Альтова. Семён Альтов - первый стендапер нашей эстрады, повествующий свои истории мрачным и грубым голосом, с ироничным подтекстом. На его концерте все постоянно смеются, только сам маэстро всегда с серьезным лицом повествует о жизни! Такую манеру пытались перенять многие, но так органично получалось только у Семёна Альтова.

11 декабря, Йыхви

В рождественский месяц Эстонский Национальный балет вновь покажет балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (с оркестром). Канун новогодних праздников в Йыхвиском концертном доме начнется с волшебной постановки Бена Стивенсона! Здесь самые невероятные сны становятся прекрасной и завораживающей реальностью.

11 декабря, Таллинн

Клуб Русского Романса приглашает на рождественский концерт, который пройдет в Музее Нигулисте Начало в 19.00. В концерте участвуют: Тийт Кийк - орган, Ольга Бундер - вокал, Эдита Крилавичиене - вокал, Вячеслав Резниченко - вокал, Эда Юрисоо - флейта и другие.

13 декабря, Таллинн

В Музее Адамсона-Эрика откроется выставка «Прохождение. Произведения и перформансы Сийма-Танеля Аннуса». Аннус (1960) появился на международной художественной арене в конце 1980-х годов, во время перестройки, как самобытный художник перформансов, который еще со времен глубокой стагнации проводил в своем саду возле дома мистические и порой тайные представления.

12 декабря, Таллинн

Известный роман Пушкина зрителю представят учащиеся театральной студии, для которых это станет уже второй сценической работой — не так давно на сцене Русского театра был представлен класс-концерт студийцев «#РазвеЭтоСпектакль?». На этот раз будущие актеры попытаются доказать, что классика — это не скучные тексты из школьной программы, а живые и вечно.

12 декабря, Таллинн

В ходе экскурсии зрители познакомятся с историей Девы Марии через произведения искусства эпохи Средневековья и раннего Ренессанса, представленных на выставке «Дева Мария. Женщина, мать, царица» и на постоянной экспозиции Музея Нигулисте. Экскурсии проходят на эстонском языке.

13 декабря, Таллинн

В декабре в Эстонии выступит с концертами заслуженный коллектив Республики Беларусь - ансамбль белорусской песни "Терница", созданный более 20 лет назад. В репертуаре ансамбля собраны лучшие народные песни, в том числе в авторской обработке. Выступление коллектива - это красочное шоу, солисты выступают в роскошных национальных костюмах.

13 декабря - 13 января, Таллинн