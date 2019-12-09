Жителей Эстонии приглашают в бесплатный поход с фонарями по полуострову Пальяссааре

Полуостров Пальяссааре расположен всего в пяти километрах от Старого города, при этом территория имеет интересную историю и богата видами птиц и животных. Летом гостей на полуостров привлекают пляж Пикакари, который уже не раз удостаивался почетного знака экологического качества «Голубой флаг», а также пасущиеся вдоль троп городские животные. В темное время в ходе походов с фонарями помимо природного богатства полуострова можно ознакомиться с его военным наследием, полюбоваться морскими видами и послушать историю формирования этой зоны. Во время похода можно узнать, что еще сотню лет назад это были острова, которые впоследствии люди присоединили к материку, что на полуострове бывал царь Николай II, и многое другое.