Заказала чудо-браслет, а получила средство от глистов: жительницу Таллинна обманули мошенники международного уровня

Жительница Таллинна купила целительный браслет, а получила средство от глистов. Мошенниками оказались иностранные профессионалы, которые замели за собой все следы. Браслет, кстати, тоже оказался подделкой.
В конце сентября Тамара наткнулась в интернете на рекламу браслета из камня «бяньши», который якобы помогает лечить суставы благодаря уникальным свойствам полудрагоценного камня. Цена была более чем привлекательной — по акции можно было приобрести браслет не за 78 евро, а всего за один.
«Заполнила почти в три часа ночи, и ей тут же позвонили из интернет-магазина с эстонского номера, – рассказывает дочь Тамары Инес. – Сообщили, что за евро уже не купить, можно за 64 евро. Она согласилась, и курьер доставил посылку. Но когда она дома открыла ее, там оказалась пищевая добавка Bactefort Plus».
Мать обратилась к дочери за помощью, чтобы отправить посылку отправителю, вот только сделать это оказалось не просто.
Стоит отметить, что Bactefort plus — сомнительное средство, которое в интернете продают как натуральный концентрат для внутреннего применения, которое должно избавить человека от глистов.
На сайте, где был сделан заказ, значится, что продавцом выступает ООО "Холидей" — российская компания, юридический адрес которой зарегистрирован в Москве. На чеке же написано, что продавцом является Shaldon Business Investments – реальный адрес в Риге, откуда и пришла посылка, а юридический – в Лондоне.
«Я стала звонить по номеру, с которого звонили маме, чтобы оформить заказ, – говорит Тамара. – На другом конце провода ответила пожилая эстонка, которая ничего про интернет-магазин не знала».
Инес пошла на эксперимент и решила тоже оформить заказ на том же сайте. Ей тут же позвонили уже с другого эстонского номера. «Я объяснила ситуацию, и мне обещали, что руководство займется этим и свяжется. Ни номера заказа посылки, ни номера телефона мамы сообщить не удалось, – разводит руками Инес. – Через неделю, 10 октября я решила перезвонить, чтобы узнать, что происходит. Ответил пожилой мужчина, который тоже ничего не знал ни о каких продажах».
Чтобы отправить посылку назад, необходимо было оплатить почтовые расходы. В том, что они получат деньги назад, женщины уже сильно сомневались, поэтому решили не тратить деньги на пересылку. А поскольку продавец не зарегистрирован в Эстонии, обращаться в Департамент защиты прав потребителя и технадзора бесполезно. Тамара и Инес собираются подать заявление в полицию, что и рекомендуется сделать, если вы стали жертвой обмана или мошенничества.
Причем тут Лондон и Рига?
Поскольку на посылке ничего не было сказано об ООО «Холидей», мы решили проверить компанию Shaldon Business Investments LLP. На сайте компании ни телефона, ни почтового адреса, только реквизиты счета в латвийском банке AS LATVIJAS PASTA BANKA и юридический адрес в Лондоне, по которому на самом деле никакой компании нет.
Последние три буквы LLP означают, что речь идет об офшорной нерезидентной компании, которая не платит налог на прибыль в Великобритании, если та получена за пределами Соединенного королевства.
Согласно Регистрационной палате Великобритании, уполномоченными партнерами в компании, то есть теми, кто выполняют функции директора и секретаря, являются юридическое лицо – некая гражданка ЮАР Моника Памела Ван Зил и офшорная компания Coalville LTD, зарегистрированная на Сейшельских островах.
Последняя надежда найти концы — адрес отправителя — улица Страупес, 3 в Риге, по которой зарегистрированы 20 фирм. Естественно, никакой компании Shaldon Business Investments LLP в списке нет.
Если проверить компанию ООО «Холидей» на портале открытых данных о российском бизнесе, то компания уже находится в стадии ликвидации. Возможно поэтому, несмотря на трижды заполненную журналистом интернет-форму о желании приобрести браслет, никто так и не вышел на связь.
Согласно данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства РФ, компания занимается буквально всем — в списке строительно-монтажные, санитарно-технические работы, торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, напитками, предоставление мест проживания, управлением рестораном, доставка продуктов, фирма даже занимается деятельностью ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагон-ресторанах и на судах. Среднее количество работников за прошлый год — ноль. Генеральный директор - Дите Яков Андреевич и никаких контактов.
Звонят с чужого эстонского номера
Казалось бы, как возможно, что Тамаре звонили с эстонского, существующего номера, который, оказалось, принадлежит другому человеку?
Абсолютно легально существуют несколько мобильных приложений, в том же Apple Store или Play Market, для подмены номера, которые за определенную плату делают вам любой виртуальный номер. Вы звоните, а человек на другом конце провода видит не ваш настоящий номер, а виртуальный.
Лучший способ проверить, правда ли звонивший является владельцем появившегося на экране номера, перезвонить на него.
Что такое бяньши на самом деле?
Можно было бы, конечно, предположить, что продавец просто перепутал заказы и положил в посылку Тамары не браслет, а средство от паразитов, но даже если бы она получила желанный браслет, все равно речь шла бы об обмане.
На сайте заказа сказано, что украшение производится из редчайшей разновидности шунгита — камня бяньши, который добывается в единственном месте на планете, в китайской провинции Шаньдунь. Приведен длинный перечень целебных свойств браслета — начиная с улучшения иммунитета и нормализации давления, заканчивая снятием головных, суставных и прочих болей.
Проведя небольшое исследование пород, можно смело сказать, что никакого минерала или полудрагоценного камня бяньши нет — это лишь красивое название. В Китае камни «бянь» (что означает по-китайски "сторона" или "грань") вытачивали из минералов, найденных на побережье Шаньдуня. Заостренные камни нагревали и использовали для массажа для снятия боли в спине и шее еще до того, как стали использоваться иглы для акупунктуры.
Теперь же под красивым названием «бяньши» продаются браслеты из черного базальта — самой распространенной магматической породы на поверхности нашей планеты, или же черного прессованного нефрита, поскольку натуральный черный нефрит действительно редкий и дорогой. Никакими лечебными свойствами ни базальт, ни прессованный нефрит не обладают.
Что должно насторожить интернет-покупателя?
По словам веб-констебля Яны Фроловой, опыт показывает, что достаточно простого использования интернет-поисковика, чтобы получить необходимую информацию и убедиться в том, заслуживает ли какая-либо фирма вашего доверия.
Если вбить в поисковик ООО «Холидей», то на первой странице результатов появляется портал baxov.net, на котором публикуются разоблачения мошеннических компаний. На нем указано, что ООО «Холидей» – мошенническая фирма, которая ранее пыталась продать быстрый и эффективный метод избавления от табачной зависимости.
Открывая несколько раз сайт ООО «Холидей», на котором Тамара заказала браслет, можно увидеть, что акция – вместо 78 евро всего один – действует постоянно, но большой счетчик рядом с ценником, естественно, говорит об обратном, отсчитывая 11 часов «до конца акции». Смешно, что сразу под ценовым предложением есть фраза «Настоящий браслет из бяньши просто не может продаваться по низкой цене. Дешевое изделие говорит только об одном: перед вами — подделка!»
Чудо-браслет естественно советует врач, кандидат медицинских наук, некий Сворнев К.П., есть даже фотография. Конечно же никакого Сворнева нет, а если вбить фото в поисковик, он выдаст еще сотню сайтов, на которых того же бедного мужчину в белом халате представляют андрологом, сексологом, урологом, и все под разными именами.
«Если мы проверим адрес ООО «Холидей» (г. Москва, ул. Гродненская, д. 9), то Google Maps покажет нам здание, в котором якобы располагается офис данной фирмы. Как мы видим на карте, это старое здание в спальном районе. Можно предположить, что мала вероятность того, что вы имеете дело с солидной и надежной фирмой», – говорит Яна Фролова.
Фролова отмечает: уже по строке в браузере видно, что хостинг сайта является ненадежным. Как это можно проверить? Https – на конце есть буква S, значит это надежный сайт, если такой буквы нет, стоит http – можно насторожиться.
Веб-констебль напоминает, что если человек стал жертвой мошенничества, полиция просит обязательно сообщить ей об этом, чтобы уберечь других людей от подобного опыта.