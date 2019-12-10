Заказала чудо-браслет, а получила средство от глистов: жительницу Таллинна обманули мошенники международного уровня

В конце сентября Тамара наткнулась в интернете на рекламу браслета из камня «бяньши», который якобы помогает лечить суставы благодаря уникальным свойствам полудрагоценного камня. Цена была более чем привлекательной — по акции можно было приобрести браслет не за 78 евро, а всего за один.

Скриншот с сайта ed.byanshi.net ФОТО: Rus.Postimees

«Заполнила почти в три часа ночи, и ей тут же позвонили из интернет-магазина с эстонского номера, – рассказывает дочь Тамары Инес. – Сообщили, что за евро уже не купить, можно за 64 евро. Она согласилась, и курьер доставил посылку. Но когда она дома открыла ее, там оказалась пищевая добавка Bactefort Plus».

Мать обратилась к дочери за помощью, чтобы отправить посылку отправителю, вот только сделать это оказалось не просто.

Стоит отметить, что Bactefort plus — сомнительное средство, которое в интернете продают как натуральный концентрат для внутреннего применения, которое должно избавить человека от глистов.

Заказала браслет, а получила средство от паразитов. ФОТО: Фото читателя.

На сайте, где был сделан заказ, значится, что продавцом выступает ООО "Холидей" — российская компания, юридический адрес которой зарегистрирован в Москве. На чеке же написано, что продавцом является Shaldon Business Investments – реальный адрес в Риге, откуда и пришла посылка, а юридический – в Лондоне.

«Я стала звонить по номеру, с которого звонили маме, чтобы оформить заказ, – говорит Тамара. – На другом конце провода ответила пожилая эстонка, которая ничего про интернет-магазин не знала».

Инес пошла на эксперимент и решила тоже оформить заказ на том же сайте. Ей тут же позвонили уже с другого эстонского номера. «Я объяснила ситуацию, и мне обещали, что руководство займется этим и свяжется. Ни номера заказа посылки, ни номера телефона мамы сообщить не удалось, – разводит руками Инес. – Через неделю, 10 октября я решила перезвонить, чтобы узнать, что происходит. Ответил пожилой мужчина, который тоже ничего не знал ни о каких продажах».

Чтобы отправить посылку назад, необходимо было оплатить почтовые расходы. В том, что они получат деньги назад, женщины уже сильно сомневались, поэтому решили не тратить деньги на пересылку. А поскольку продавец не зарегистрирован в Эстонии, обращаться в Департамент защиты прав потребителя и технадзора бесполезно. Тамара и Инес собираются подать заявление в полицию, что и рекомендуется сделать, если вы стали жертвой обмана или мошенничества.

Причем тут Лондон и Рига?

Поскольку на посылке ничего не было сказано об ООО «Холидей», мы решили проверить компанию Shaldon Business Investments LLP. На сайте компании ни телефона, ни почтового адреса, только реквизиты счета в латвийском банке AS LATVIJAS PASTA BANKA и юридический адрес в Лондоне, по которому на самом деле никакой компании нет.

Адрес регистрации компании Shaldon Business Investments LLP в Лондоне. ФОТО: Rus.Postimees