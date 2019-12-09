Рядовая проверка автомобиля закончилась арестом водителя

В пятницу полиция задержала в волости Вильянди 36-летнего мужчину, который, согласно подозрению, незаконно приобрел около 60 граммов кокаина и положил их в тайник в своем месте жительства. Полиция в тот же день изъяла наркотики и задержанному было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотического вещества.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, в ходе уголовного производства придется выяснить, насколько масштабен был оборот наркотиков. «Хотя у подозреваемого нет действующих уголовных наказаний, его отношение к правопорядку показывает число наказаний за проступки, - сказала прокурор, давая понять, что проступков подозреваемый совершил много. – Учитывая его прошлое поведение, есть основание считать, что на свободе он может продолжить совершать преступления. Поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте».

В воскресенье в Вильянди полиция для проверки остановила автомобиль. У 22-летнего водителя нашли наркотическое вещество в большом количестве. Он передал полиции 13,4 грамма марихуаны и ему было предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотического вещества.

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Сандры Курс, это не первое соприкосновение подозреваемого с наркотиками. «Новое преступление он совершил во время испытательного срока, к которому он был приговорен за предыдущие наркопреступление», - сказала Курс. Подозреваемый неоднократно был наказан в уголовном порядке и прокуратура посчитала, что на свободе он вновь может совершить преступление.

Оба подозреваемых пока арестованы на срок до двух месяцев.