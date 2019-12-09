Рядовая проверка автомобиля закончилась арестом водителя

Полиция поймала на выходных в Вильяндимаа двух мужчин, у которых были найдены наркотики. В первом случае было 60 граммов кокаина, а во втором – 13,4 грамма марихуаны. С юридической точки зрения это большое количество, пишет Sakala.
В пятницу полиция задержала в волости Вильянди 36-летнего мужчину, который, согласно подозрению, незаконно приобрел около 60 граммов кокаина и положил их в тайник в своем месте жительства. Полиция в тот же день изъяла наркотики и задержанному было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотического вещества.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, в ходе уголовного производства придется выяснить, насколько масштабен был оборот наркотиков. «Хотя у подозреваемого нет действующих уголовных наказаний, его отношение к правопорядку показывает число наказаний за проступки, - сказала прокурор, давая понять, что проступков подозреваемый совершил много. – Учитывая его прошлое поведение, есть основание считать, что на свободе он может продолжить совершать преступления. Поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте».
В воскресенье в Вильянди полиция для проверки остановила автомобиль. У 22-летнего водителя нашли наркотическое вещество в большом количестве. Он передал полиции 13,4 грамма марихуаны и ему было предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотического вещества.
По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Сандры Курс, это не первое соприкосновение подозреваемого с наркотиками. «Новое преступление он совершил во время испытательного срока, к которому он был приговорен за предыдущие наркопреступление», - сказала Курс. Подозреваемый неоднократно был наказан в уголовном порядке и прокуратура посчитала, что на свободе он вновь может совершить преступление.
Оба подозреваемых пока арестованы на срок до двух месяцев.
Прокуратура отметила, что на данной стадии расследования можно сказать, что два случая не связаны между собой.