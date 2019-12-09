«Следующая группа туристов уйти не успела»: свидетели об извержении вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана на Уайт-Айленд началось в 14:11 по местному времени.

Турист Майкл Шаде, который в тот момент уплывал на корабле с острова после утренней экскурсии, снял, как в воздух поднимается столб густого дыма.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

В интервью "Би-Би-Си" Шаде рассказал, что осматривал кратер вулкана всего за 30 минут до извержения. "В тот момент ситуация была безопасной, но организаторы старались ограничить размер группы", - рассказал он.

"Мы были на судне. Кто-то указал на то, что происходит за окном, и тогда я это увидел. Я был в шоке, - сказал Шаде. - Судно развернулось и взяло на борт нескольких человек, которые ждали на пристани".

Снятые фотографии и видео Шаде опубликовал в соцсетях.

Last photos: here are the White Island Tour operators rescuing people, timestamp 14:24 (~12-14 minutes after eruption). Endless gratitude to that crew for stepping up as first responders.



I took these and reporters welcome to use with attribution. pic.twitter.com/ITmY1jCezr — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Бразильский турист Алесандро Кауфман рассказал, что покинул остров совсем незадолго до извержения.

"Сегодня на экскурсию на вулкан отправились две группы. Первая из них была нашей. Мы уехали за пять минут до извержения", - написал он на своей странице в Instagram.

"Вторая группа, которая нас сменила, к сожалению, вовремя уйти не смогла.

Несколько человек получили серьезные ранения".

Пока что известно о минимум пяти погибших. Местонахождение нескольких человек неизвестно.

Во время извержения кратер вулкана транслировался онлайн. На видео были видны несколько человек, однако в ходе извержения соединение пропало.

Шаде разместил в Twitter видео, на котором заснято, что, возможно, аварию потерпел вертолет.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.



The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Как сообщает CNN, на острове находились более 30 пассажиров круизного судна американской компании Royal Caribbean. Всего же во время извержения на судне Ovation of the Seas находились примерно 4000 человек.

Представитель Службу неотложной медицинской помощи рассказал СМИ, что помощь медиков потребовалась примерно 20 людям.

"Это было довольно взрывное извержение", - рассказал местной радиостанции вулканолог Бред Скот.

Ежегодно остров Уайт-Айленд посещают около 10 000 местных и иностранных туристов.