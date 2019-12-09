Галерея: лауреатами премии за борьбу против коррупции стал Postimees и его журналисты

«Особо высоко мы оцениваем действия газеты и ее репортеров в последовательной защите источника информации. В ситуации, когда эстонское законодательство еще слабо развито в сфере защиты источников информации, кране важно вести разъяснительную работу в этом направлении и указывать на опасность возможных преследований источника», — отметил в своем комментарии председатель правления НКО Korruptsioonivaba Eesti Эркка Яааккола.

«Источники информации — это свидетели, и сообщаемая ими информация передается с целью защитить общественные интересы. Источник информации не может и не должен предполагать, каким будет результат расследования, которое затем проведут правоохранительные учреждения, ведь он не следователь. В этом свете есть вероятность, что внимание будет сосредоточено на том, кто озвучил информацию, а не на самой информации, что источник подвергнется личным преследованиям. Но в наших общих интересах, чтобы люди не боялись обнародовать информацию», — подчеркнул Яааккола.