В своем расследовании ФБК утверждал, что табличка с надписью "Andrey Kostin, don't forget we are of the same blood. I love you. Nailya, 2015" ("Андрей Костин. Не забудь: мы с тобой одной крови. Я тебя люблю. Наиля, 2015") была сделана по заказу телеведущей Наили Аскер-заде.