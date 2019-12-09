Пн, 9.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Эксперимент российской таможни: читайте, кому упростят въезд в Ивангород

Граница между Россией и Эстонией.

ФОТО: Тайро Луттер/Virumaa Teataja

Мост через реку Нарову на протяжении многих лет  является основной транспортной артерией, связывающей Россию и Эстонию. Ежедневно по нему в оба направления пересекают государственную границу  порядка полутора тысяч легковых автомобилей, передает Северо-Западное таможенное управление.

При этом значительная часть иностранных транспортных средств перемещается с периодичностью один раз в календарный месяц. Перерывы  между посещениями могут достигать 60 дней.

С 1 декабря 2019 года Федеральная таможенная служба в многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород проводит эксперимент по упрощению оформления иностранных транспортных средств, ввозимых на территорию России для личного пользования.

 В соответствии с экспериментом при неоднократном (не менее одного раза в 60 дней) пересечении границы, возможно оформление учетной карточки транспортного средства. Это означает, что водитель только один раз заполняет пассажирскую таможенную декларацию, а в дальнейшем при пересечении границы предоставляет данную карточку, в которой таможня проставляет соответствующие отметки.

Важно, чтобы перерыв между посещениями был не более 60 дней.

С момента начала эксперимента данной возможностью уже воспользовались 520 декларантов транспортных средств.

Эксперимент на многостороннем  автомобильном пункте пропуска Ивангород  продлится до 31 мая 2020 года. 

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