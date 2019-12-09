Эстония занимает третье место в ЕС в рейтинге, связанном с питанием

Больше всего на еду и безалкогольные напитки в процентном соотношении в прошлом году тратили жители Румынии (27,8% от общих расходов), затем следует Литва (20,9%), Эстония (19,6%), Болгария (19,1%), Хорватия (18, 8%), Венгрия (18,1%) и Латвия.

В свою очередь меньше всего в процентном соотношении на еду и безалкогольные напитки в 2018 году тратили домохозяйства Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурга (9,1%), Австрии (9,7%) и Германии (10,8%).

В среднем по ЕС расходы домохозяйств на еду и безалкогольные напитки составляли 12,1% от общих затрат.

По данным Eurostat, продукты питания и безалкогольные напитки являются третьей наиболее важной категорией расходов домашних хозяйств после расходов на оплату жилья, услуг водоснабжения, электричества, газа и других видов топлива, на которые приходится 24% от общих расходов, а также затрат на транспорт, которые составляют 13,2% от общих расходов домохозяйств.

Расходы латвийских домохозяйств на оплату жилья, услуг водоснабжения, электричества, газа и других видов топлива в прошлом году составили 21,4% от общих расходов, в то время как расходы на транспорт составили 11,8% от общего объема трат домохозяйств.

Расходы домохозяйств в Литве по этим двум категориям составили соответственно 15% и 15,8%, а в Эстонии - 19,1% и 11,6%.