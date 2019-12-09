Извержение вулкана в Новой Зеландии. ФОТО: MICHAEL SCHADE/EPA

На острове Уайт-Айленд, где утром произошло извержение вулкана, нет признаков живых людей, показал разведывательный полет.

На острове, как считают спасатели, на момент извержения находились 50 человек. Гибель пятерых подтверждена, спасено 23 человека, у некоторых из них сильные ожоги.

В полиции говорят, что все обнаруженные на острове живые люди были эвакуированы.

"На основе нашей информации мы считаем, что на острове не осталось выживших", - говорится в последнем сообщении новозеландской полиции.

О тех, кто находился на острове в момент извержения, информации немного. Большинство из них были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, приехавшими посмотреть на вулкан. Судно недавно прибыло в порт Тауранга неподалеку от острова.

На сайте "Красного креста", чтобы семьи сообщали о пропавших во время извержения близких, перечислены граждане Австралии, Новой Зеландии, США, Индии и нескольких европейских стран. Граждан России в списке нет.

Незадолго до извержения несколько туристов прогуливались по краю кратера.

Остров является частным, на него ежедневно приезжают туристы.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.

Извержение началось примерно в 14:11 по местному времени (01:11 по Гринвичу). Майкл Шаде находился в катере, который в момент извержения отправлялся от острова. Он заснял столб густого пепла и дыма, поднимавшийся из вулкана.

В интервью Би-би-си он рассказал, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до извержения. "Особой опасности не было, но они [организаторы] ограничивали количество людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан", - сказал он.

"Мы только сели в катер… и кто-то показал [на извержение], и тогда мы это увидели. Я был просто в шоке. Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса", - добавил он.

Бразильский турист Алессандро Кауффманн тоже посетил вулкан незадолго до извержения.

"К вулкану на этот день было запланировано две экскурсии. Одна из них была наша, мы отправились туда первыми", - сообщил он в своем "Инстаграме".

"Следующая экскурсия началась сразу после нас и, к сожалению, они не успели оттуда выбраться вовремя, и некоторые люди получили серьезные ожоги", - добавил он.

Извержение попало на видео, снятое со спутника. На нем видно, что в кратере находятся люди, после чего все темнеет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что на острове и вокруг него было много туристов, как новозеландцев, так и иностранцев.

"Я знаю, что люди, чьи родные и друзья в тот момент находились на острове, будут очень за них переживать и беспокоиться. Могу заверить вас, что полиция делает все, что в ее силах", - сказала она.

Премьер сообщила, что полиция проводит спасательную операцию, но из-за падающего пепла попасть на остров крайне сложно.

Некоторые находившиеся на острове туристы были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, который в данный момент находится в порту города Тауранга, расположенного неподалеку от Уайт-Айленда.

Замначальника полиции Джон Тимс сообщил, что полиции и спасателям опасно высаживаться на остров. Изначально сообщалось, что на острове и поблизости от него может находиться около 100 человек, но затем эту цифру снизили до 50 человек.

3 декабря мониторинговый сайт GeoNet, отслеживающий опасные геологические процессы, сообщил, что вулкан, скорее всего, входит в период, когда вероятность извержений выше, чем в нормальном состоянии. Однако в сообщении отмечалось, что уровень активности вулкана в тот момент не представлял опасности для посетителей острова.

Преподаватель Оклендского университета Джен Линдси отметила, что недавно уровень опасности был повышен с первого до второго. "Был зафиксирован повышенный уровень активности, и все об этом знали", - сказала она.

"У него [вулкана] есть постоянно активная гидротермальная система… если газы накапливаются под глиной или грязью, они могут внезапно высвободиться. Возможно, там нет магмы, и это просто фреатическое извержение, то есть извержение пара. Точно мы пока не знаем", - добавила Линдсей.

На вопрос, следовало ли пускать на остров туристов, Линдси сказала, что простого ответа нет, поскольку вулкан часто пребывает в столь активном состоянии.