Извержение вулкана в Новой Зеландии.

ФОТО: MICHAEL SCHADE/EPA

На острове Уайт-Айленд, где утром произошло извержение вулкана, нет признаков живых людей, показал разведывательный полет.

На острове, как считают спасатели, на момент извержения находились 50 человек. Гибель пятерых подтверждена, спасено 23 человека, у некоторых из них сильные ожоги.

В полиции говорят, что все обнаруженные на острове живые люди были эвакуированы.

"На основе нашей информации мы считаем, что на острове не осталось выживших", - говорится в последнем сообщении новозеландской полиции.

О тех, кто находился на острове в момент извержения, информации немного. Большинство из них были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, приехавшими посмотреть на вулкан. Судно недавно прибыло в порт Тауранга неподалеку от острова.

На сайте "Красного креста", чтобы семьи сообщали о пропавших во время извержения близких, перечислены граждане Австралии, Новой Зеландии, США, Индии и нескольких европейских стран. Граждан России в списке нет.

Незадолго до извержения несколько туристов прогуливались по краю кратера.

Остров является частным, на него ежедневно приезжают туристы.

Извержение началось примерно в 14:11 по местному времени (01:11 по Гринвичу). Майкл Шаде находился в катере, который в момент извержения отправлялся от острова. Он заснял столб густого пепла и дыма, поднимавшийся из вулкана.

В интервью Би-би-си он рассказал, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до извержения. "Особой опасности не было, но они [организаторы] ограничивали количество людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан", - сказал он.

"Мы только сели в катер… и кто-то показал [на извержение], и тогда мы это увидели. Я был просто в шоке. Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса", - добавил он.

Бразильский турист Алессандро Кауффманн тоже посетил вулкан незадолго до извержения.

"К вулкану на этот день было запланировано две экскурсии. Одна из них была наша, мы отправились туда первыми", - сообщил он в своем "Инстаграме".

"Следующая экскурсия началась сразу после нас и, к сожалению, они не успели оттуда выбраться вовремя, и некоторые люди получили серьезные ожоги", - добавил он.

Извержение попало на видео, снятое со спутника. На нем видно, что в кратере находятся люди, после чего все темнеет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что на острове и вокруг него было много туристов, как новозеландцев, так и иностранцев.

"Я знаю, что люди, чьи родные и друзья в тот момент находились на острове, будут очень за них переживать и беспокоиться. Могу заверить вас, что полиция делает все, что в ее силах", - сказала она.

Премьер сообщила, что полиция проводит спасательную операцию, но из-за падающего пепла попасть на остров крайне сложно.

Некоторые находившиеся на острове туристы были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, который в данный момент находится в порту города Тауранга, расположенного неподалеку от Уайт-Айленда.

Замначальника полиции Джон Тимс сообщил, что полиции и спасателям опасно высаживаться на остров. Изначально сообщалось, что на острове и поблизости от него может находиться около 100 человек, но затем эту цифру снизили до 50 человек.

3 декабря мониторинговый сайт GeoNet, отслеживающий опасные геологические процессы, сообщил, что вулкан, скорее всего, входит в период, когда вероятность извержений выше, чем в нормальном состоянии. Однако в сообщении отмечалось, что уровень активности вулкана в тот момент не представлял опасности для посетителей острова.

Преподаватель Оклендского университета Джен Линдси отметила, что недавно уровень опасности был повышен с первого до второго. "Был зафиксирован повышенный уровень активности, и все об этом знали", - сказала она.

"У него [вулкана] есть постоянно активная гидротермальная система… если газы накапливаются под глиной или грязью, они могут внезапно высвободиться. Возможно, там нет магмы, и это просто фреатическое извержение, то есть извержение пара. Точно мы пока не знаем", - добавила Линдсей.

На вопрос, следовало ли пускать на остров туристов, Линдси сказала, что простого ответа нет, поскольку вулкан часто пребывает в столь активном состоянии.

"Это частный остров, с которым работает много туроператоров. Он не входит в заповедную зону, и поэтому не контролируется государством. Научно-исследовательский институт GNS Science рассылает сводки с предупреждениями и поддерживает контакт с туристическими компаниями, которым известно о рисках", - добавила она.