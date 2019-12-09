Пн, 9.12.2019
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  • Эстонский стартап привлек 1,2 миллиона долларов из фонда японского венчурного инвестора

Эстонский стартап привлек 1,2 миллиона долларов из фонда японского венчурного инвестора

Clanbeat.

ФОТО: Erakogu

Разрабатывающий образовательные технологии эстонский стартап Clanbeat привлек 1,2 млн долларов из фонда Mistletoe японского технологического бизнесмена и венчурного инвестора Тайцзо Сона, передает Postimees.

В раунде инвестиций также участвовали уже существующие инвесторы - соучредители Pipedrive Мартин Хенк и Рангар Сасс, сообщил Clanbeat.

В предприятии, которое было основано 23 июля прошлого года, по данным коммерческого регистра, работают четыре человека, и оно предоставляет программное обеспечение для личностного развития.

Руководитель компании Кадри Туйск сказала, что Clanbeat помогает людям создавать свой собственный план развития «исходя из интересов и особенностей достичь целей и сформировать собственное будущее в сегодняшней непредсказуемой среде».

У Clanbeat есть клиенты в Эстонии, Финляндии и Сингапуре.

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