Эстонский стартап привлек 1,2 миллиона долларов из фонда японского венчурного инвестора

В раунде инвестиций также участвовали уже существующие инвесторы - соучредители Pipedrive Мартин Хенк и Рангар Сасс, сообщил Clanbeat.

В предприятии, которое было основано 23 июля прошлого года, по данным коммерческого регистра, работают четыре человека, и оно предоставляет программное обеспечение для личностного развития.

Руководитель компании Кадри Туйск сказала, что Clanbeat помогает людям создавать свой собственный план развития «исходя из интересов и особенностей достичь целей и сформировать собственное будущее в сегодняшней непредсказуемой среде».