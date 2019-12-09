Житель Эстонии спас пожилую женщину от страшного нападения

Кыйвисто не смог приехать за почетным знаком, и его приняла Хилья, спасенная Кыйвисто и сотрудниками отеля Лепанина от нападения собак, пообещавшая передать ему почетный знак и именные часы в ближайшие дни в одном из пярнуских кафе.

Руководитель отеля Кайса Вайк вспомнила, что вместе с коллегой Ленне Суйгусаар сидела в автомобиле, и поспешила на помощь соседке, находившейся в нескольких сотнях метров. В это же время сзади подоспел Кыйвисто, услышавший крики Хилье и запрыгнувший в седло велосипеда, чтобы поспешить на помощь. Сначала он поехал к пруду, так как думал, что кто-то провалился под тонкий лед, а затем поехал на звук.

По словам Хилье, на нее напали три соседские собаки, самая большая, рост которой составил примерно 40 см, укусила ее за руку, а две собаки поменьше вцепились в ногу и порвали пальто.

Когда Хилья попыталась убежать к деревьям, животные вцепились зубами ей в голень. Жертва изо всех сил звала на помощь. "Кричала изо всех сил. Смогла одной рукой вытащить телефон из кармана и позвонила Кайсе", - вспомнила Хилья страшное утро пятницы. Сотрудницы отеля Лепанина и Кыйвисто подоспели на помощь Хилье одновременно. "Автомобиль немного отпугнул собак", - вспомнила Хилья.

Пострадавшая смогла укрыться в машине. Ее отвезли в скорую помощь Хяэдемеэсте, откуда ее после оказания помощи доставила в Пярнускую больницу. Повреждения Хилья оказались настолько серьезными, что ее руку пришлось несколько раз оперировать в Тартуской больнице. Нападение собак было таким ужасным, что женщине также понадобилась психологическая помощь.

"Теперь я инвалид с тяжелыми нарушениями, так как моя рука болит до сих и не двигается так, как должна. У меня страх перед злыми людьми и собаками", - сказала Хилья. И хотя Хилье помогли и сотрудники отеля, и Кыйвисто, в качестве кандидата на получение почетного знака она представила поспешившего на помощь мужчину. "Рейн очень хороший и отзывчивый человек. Он пришел ко мне на помощь, как только услышал мой крик", - объяснила пожилая женщина.

Нападение собак и поиск человека, ответственного за это, до сих пор беспокоит местную общину, потому что последующее судебное разбирательство, в котором Хилье была назначена компенсация, было длительным и трудоемким.

Почетного знака за гражданскую смелость сегодня были удостоены также Микк Маазик, Андрес Мяртин, Урмас Оя, Андрес Пеэт, Марко и Мерье Тедре, Ханна Тоомла, Мартин Метсьярв, Вейко Вийрло, Кюлли Орас, Тимо Выхмар, Вяйно Вялья, Гервет Вяэт, Мерли Кауниссаар, Хассо Лаансалу, Кятхлин Лахе, Грегор Маттиас Куласалу, Роман Лан, Романд Бурк, Элье Кахйу. Также почетный знак получил 11-летний Бруно (имя изменено) и посмертно - Сулев Каллавус.

"Один из столпов чувства безопасности - это замечать опасности и реагировать на них. Каждый может быть бдительным и замечать беды рядом с собой. Те, кто вмешиваются, - пример для всех нас, они заслуживают того, чтобы их выделили, и признания со стороны государства. Особенную благодарность мы должны выразить тем, кто защищал нашу безопасность ценой собственной жизни. Удостоили посмертным почетным знаком в позапрошлом году и также в этом", - сказал министр юстиции Райво Аэг.

«Мужество хороших людей делает наше эстонское общество безопаснее. Спасибо героям, которые в важный момент поставили благополучие других людей выше собственного!» - сказала исполняющая обязанности генерального прокурора Лавли Перлинг.