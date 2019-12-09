В США введены санкции против мэра латвийского города

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

Транзакции этих организаций ограничены на 30 дней. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США, и о них нужно сообщить OFAC.

Как указали в OFAC, коррупция годами подрывала экономику Латвии, отнимая у жителей средства на государственные услуги и позволяя противоправным игрокам вредить безопасности Латвийского государства и НАТО.

Латвийский олигарх Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага, взяточничестве и др.

Как указали в OFAC, Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года и повторно обвинен в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью. Лембергс контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков, а также систематически использует эти структуры и людей для своего личного экономического блага, заявили в OFAC.

Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы должности в правительстве заняли определенные лица. Он также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, чтобы защищать свои интересы и свергать политиков, которых он не может контролировать.

Лембергс на звонки агентства BNS пока не отвечает.