Губернатор Псковской области предложил Пыллуаасу российское гражданство

Пыллуаас написал в конце ноября в Facebook, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии по Тартускому мирному договору. Пыллуаас заговорил о территориальных требованиях к России после заявлений директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

«Россия в очередной раз усомнилась в правопреемстве Эстонии, когда устами директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева заявила, что Тартуский мирный договор недействителен (РИА Новости 18.11.2019)», - написал Пыллуаас в Facebook.

«Непризнание Тартуского мирного договора означает фактическое непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашего государства и один из важнейших столпов независимости. Столь же высокомерным было требование, чтобы Эстония для дальнейших шагов по приграничному договору отказалась от территориальных требований к России. У Эстонии нет никаких территориальных требований к России. Мы не хотим ни квадратного метра российской территории. Мы просто хотим, чтобы нам вернули наше», - отметил он.

В понедельник Ведерников опубликовал в Instagram запись, в которой предложил Пыллуаасу и другим эстонцам, которые хотят жить в России, российское гражданство.

«Если г-н Пыллуаас готов следовать своей мечте, предлагаю ему и всем эстонцам, которые хотят жить в России, выдавать наше гражданство», - отметил Ведерников.