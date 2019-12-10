Полиция ищет очевидцев: перебегавшего через дорогу семилетнего мальчика сбила машина

Инцидент имел место около 17.05 неподалеку от перекрестка Пирита-теэ и Румму-теэ. Семилетний мальчик, перебегавший проезжую часть в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода, был сбит автомобилем Citroen Berlingo, которым управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила мальчика в Таллиннскую детскую больницу.