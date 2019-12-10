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  • Полиция ищет очевидцев: перебегавшего через дорогу семилетнего мальчика сбила машина

Полиция ищет очевидцев: перебегавшего через дорогу семилетнего мальчика сбила машина

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Во понедельник, 9 декабря, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 17.05 неподалеку от перекрестка Пирита-теэ и Румму-теэ. Семилетний мальчик, перебегавший проезжую часть в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода, был сбит автомобилем Citroen Berlingo, которым управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила мальчика в Таллиннскую детскую больницу.

По словам обоих участников ДТП, для них горел зеленый сигнал светофора.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего, полиция просит возможных очевидцев инцидента позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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