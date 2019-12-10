Ушла из жизни бывший депутат Таллиннского горсобрания Наталия Вайно

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил соболезнование родным Наталии Вайно в связи с тяжелой утратой. «Многие жители не только нашего района, но и всего Таллинна помнят госпожу Вайно как замечательного, в высшей степени неравнодушного и справедливого человека, которая будучи социальным советником городского собрания и членом комиссии горсобрания по социальным делам по-настоящему заботилась о тех, кто нуждался в помощи. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким», - сказал Рийбе.

Наталия Вайно родилась 25 апреля 1945 года, окончила Таллиннскую 19-ю среднюю школу, затем Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-экономист. Однако главным призванием ее жизни стали социальная работа и оказание помощи конкретным людям, попавшим в беду. В период 2005-2017 гг. Наталия Вайно работала в столичном Центре русской культуры руководителем проектов.

Наталия Вайно впервые стала депутатом Таллиннского горсобрания в 1993 году, когда баллотировалась по списку Русского демократического движения. Позднее, как и многие другие русскоязычные политики, примкнула к Центристской партии, в рядах которой состояла вплоть до своей смерти.

В горсобрании, а также во время работы чиновником Наталия Вайно специализировалась на проблемах здравоохранения и социальных вопросах.