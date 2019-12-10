Департамент шоссейных дорог экспериментирует: начало населенного пункта будут обозначать по-новому

Цель пилотного проекта заключается в повышении безопасности в населенных пунктах, через которые проходят шоссе. В то же время некоторые водители считают, что данные нововведения могут ввести людей в заблуждение, а в некоторых случаях это может привести к аварии, если, например, водитель не заметит под покровом снега резиновый островок и наедет на него.

Интересно, что к настоящему моменту один из установленных на специальном резиновом островке пластиковый столбик уже сломан. В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что он был поврежден при столкновении с грузовиком.

В департаменте говорят, что в рамках пилотного проекта они хотят обозначить начало населенного пункта. "С помощью ворот населенного пункта, резиновых островков и дополнительных дорожных знаков и разметки будет улучшена маркировка начала населенного пункта", – рассказал эксперт по организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эрки Вахемяэ.

По мнению специалистов, проблемой является тот факт, что начало населенного пункта зачастую обозначается либо знаком населенного пункта, либо знаком ограничения скорости, что приводит к тому, что водители не сбавляют скорость достаточно быстро, считают в департаменте. По словам Вахемяэ, проведенные в Каарепере летом замеры показали, что 85 процентов водителей нарушают скоростной режим, так как проезжают населенный пункт на скорости 65-75 км/ч.