Встреча Путина и Зеленского в Париже: лед тронулся в сторону Минска

Ожил и сам "нормандский формат", последний раз собиравшийся на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии три года назад в Берлине. Все они считают сам факт встречи одним из главных итогов. "Время застоя преодолено", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Этот саммит, пятая встреча "четверки" с июня 2014 года, во многом был необычным. На нем состоялось первое личное знакомство президента России Владимира Путина с новым главой украинского государства Владимиром Зеленским. Необычной была и продолжительность - с момента, когда в Елисейский дворец прибыла первой канцлер Меркель, до завершения после полуночи итоговой пресс-конференции прошло девять с половиной часов. Причем на ней выступили все четыре участника саммита, чего раньше не было.

Как Макрон оказывал Путину знаки внимания

Особое напряжение было связано с отношением в Украине к этому саммиту. Одни надеялись на долгожданный и обещанный президентом Зеленским мир в Донбассе, другие опасались, что в Париже будет оформлена фактическая капитуляция Украины перед Россией. Такие настроения были связаны в том числе с прозвучавшими ранее призывами хозяина саммита, президента Франции Эмманюэля Макрона, к активизации диалога с Москвой.

Макрон действительно оказывал Путину особые знаки внимания - от более многочисленного кортежа мотоциклистов до теплых объятий у крыльца Елисейского дворца. Российский лидер отвечал взаимностью и, вопреки своей привычке опаздывать, приехал вовремя. В ходе переговоров "четверки" за круглым столом Макрон и Путин сидели лицом к телекамерам, тогда как Меркель и Зеленский были к ним вполоборота. Но, по сути, опасения тех, кто ожидал от Макрона радикального сближения с президентом РФ, не оправдались.

О чем договорились Путин и Зеленский в Париже, и о чем - нет

Итоги парижского саммита в итоговом коммюнике разделены на две группы. Первая – "неотложные меры" на ближайшее время. Это обмен пленными в формате "всех на всех" и полное прекращение огня – и то, и другое должно произойти до конца 2019 года. Сам Зеленский отметил, что прекращение огня для него главное, но напомнил, что такие договоренности не раз нарушались. Кроме того, стороны поддержали идею в рамках Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина и ОБСЕ) до марта 2020 года развести силы украинской армии и сепаратистов еще на трех участках, как это было сделано по настоянию Москвы в рамках подготовки нынешнего саммита.