Экспорт из Эстонии в Россию вырос, а импорт из РФ заметно сократился

В октябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,27 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,45 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 184 млн евро, что по сравнению с октябрем прошлого года на 6 млн евро меньше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (11%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в США (на 83 млн евро) и Сингапур (на 37 млн евро), но вырос экспорт в Бельгию (на 21 млн евро) и Россию (на 16 млн евро). В США вывозилось меньше электрооборудования и в Сингапур – минеральной продукции, при этом в Бельгию увеличился вывоз минеральной продукции, а в Россию – медицинского оборудования.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания (обе по 12% от общего экспорта товаров), а также древесина и изделия из древесины (11%). На снижение экспорта наиболее всего повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 108 млн евро) и электрооборудования (на 71 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 49 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 69% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с октябрем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 10%, но ре-экспорт увеличился на 2%. Больше всего эстонских товаров вывозилось в Финляндию (20% от общего экспорта эстонских товаров), Швецию (14%) и Германию (7%). На сокращение вывоза товаров эстонского происхождения больше всего оказало влияние уменьшение экспорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, обработанное топливное масло) и электрооборудования (коммуникационное оборудование). Наиболее увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пшеница, ячмень).

Больше всего товаров импортировалось в Эстонию из Финляндии (13% от общего импорта), Литвы (12%) и Германии (10%). Импорт товаров наиболее сократился из России (на 45 млн евро) и Швеции (на 17 млн евро). Из России наиболее сократился ввоз минеральной продукции и из Швеции – электрооборудования. Импорт увеличился более всего из Франции (на 14 млн евро) и Латвии (на 12 млн евро). Из Франции ввозилось больше транспортных средств и из Латвии – минеральной продукции.

В Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции (14% от общего импорта товаров), транспортных средств (12%) и электрооборудования (11%). Более всего уменьшился ввоз минеральной продукции (на 77 млн евро) и электрооборудования (на 59 млн евро). Наиболее увеличился ввоз транспортных средств (на 26 млн евро).