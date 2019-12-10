Вт, 10.12.2019
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Фото: квартира на Хийумаа - особенный стиль

Kortermaja

ФОТО: KV.EE

В центре столицы Хийумаа - городе Кярдла - ждет нового собственника квартира с особенным дизайном, сообщает Kodustiil

Интерьер этой большой просторной квартиры квартиры выдержан в нечасто встречающемся у нас индустриальном стиле. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже трехэтажного дома. Пятикомнатное жилье площадью 120 квадратных метров состоит из кухни-гостиной, двух спален, проходной детской, кабинета, вместительной гардеробной и двух ванных комнат. Также в квартире есть два чулана. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

В гостиной с высокими потолками выгорожена дополнительная площадь, куда обычно укладывают спать гостей. Главная спальня расположена в одном крыле квартиры, а детские спальни - в другом. 

Кабинет.

ФОТО: KV.EE

В квартире центральное отопление. В ванных комнатах установлен подогрев полов. 

Ванная.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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