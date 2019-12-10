Фото: квартира на Хийумаа - особенный стиль

Интерьер этой большой просторной квартиры квартиры выдержан в нечасто встречающемся у нас индустриальном стиле.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже трехэтажного дома. Пятикомнатное жилье площадью 120 квадратных метров состоит из кухни-гостиной, двух спален, проходной детской, кабинета, вместительной гардеробной и двух ванных комнат. Также в квартире есть два чулана.

Спальня. ФОТО: KV.EE

В гостиной с высокими потолками выгорожена дополнительная площадь, куда обычно укладывают спать гостей. Главная спальня расположена в одном крыле квартиры, а детские спальни - в другом.

Кабинет. ФОТО: KV.EE

В квартире центральное отопление. В ванных комнатах установлен подогрев полов.

Ванная. ФОТО: KV.EE