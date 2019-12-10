Михаил Ефремов представит в Таллинне новый спектакль «Посадить дерево»

Если мужчина уже построил дом и вырастил сына, то ему остается только посадить дерево. Блестяще остроумный сюжет драматурга Андрея Житковского рассказывает о том, как отец, желая соблюсти традиции, приводит сына в поле, чтобы посадить саженец. Но сын начал задавать неудобные вопросы, да и поле оказалось не таким простым. «Сажать или не сажать?» становится почти гамлетовским вопросом. Но то, что могло бы быть трагедией, становится комедией, а, точнее, шуткой или «комедийным экспериментом».

Такое жанровое разнообразие подвластно не многим актерам. Чтобы посадить дерево, режиссер Марина Брусникина и театральный продюсер Леонид Роберман пригласили звезду театра и кино Михаила Ефремова и его сына - Николая Ефремова.

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Создатели о спектакле:

Марина Брусникина, режиссер: «Пьеса написана талантливо, легко, смешно и в то же время имеет массу смыслов. Все мы сталкиваемся с проблемой взаимоотношения поколений и непонимания между людьми. Когда я читала пьесу, то сразу думала о Михаиле Ефремове в главной роли. Она как будто для него написана. Бывают же такие совпадения!»

Леонид Роберман, продюсер: «Пьеса драматурга Алексея Житковского стала для меня открытием. Я принял и понял ее сразу и безоговорочно. И сразу представил ее на сцене в творческом сотрудничестве с театром, который занимается именно современной драматургией — театром „Практика“. Для меня тут все внове — и сам текст, и творческая команда, и то, что я никогда прежде не сажал деревьев. Я — не садовник, я — театральный продюсер, но теперь я могу посадить дерево на сцене. Верю в то, что оно приживется, пустит корни и даст плоды».

Алексей Житковский, драматург: «„Посадить дерево“ – пьеса небольшая, но о большом. Она о поколении, о борьбе поколений, о вечном непонимании между отцами и сыновьями, старшими и младшими, слабыми и сильными. Но задумывалась пьеса несколько иначе, не как глобальное размышление, а скорее, как эксперимент. Когда-то я сажал вместе с отцом деревья. В школе сажали деревья. Все вокруг сажали деревья. И вдруг этой традиции не стало. Мне было интересно представить, что может сегодня заставить человека вместе с ребенком выйти во двор. Выехать в поле и посадить саженец. Без указки сверху, без «субботника» и бесконечных экологических акций. Возможно ли вообще такое? И как они будут это делать? Для чего? И сможет ли современный подросток выкопать яму и не загубить молодое дерево? А старший, отец? Помнят ли сейчас отцы как сажать деревья? Так и родилась эта пьеса – как размышление, как опыт, как игра, как шутка. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды».

О создателях:

Театр «Практика» — современный театр, который говорит со зрителем на одном языке.

Театр «Практика» — независимая площадка, открытая для разных творческих групп.

«Практика» — высказывание о сегодняшнем дне.

«Практика» — театр синтеза искусств, который открывает новые имена и большие таланты.

«Практика — экспериментальный центр новой драмы.

Театр «Практика» является официальной резиденцией Мастерской Дмитрия Брусникина, Мастерской Олега Кудряшова, Мастерской Виктора Рыжакова и театра Вкуса Юрия Макеева.

Марина Брусникина — режиссер, педагог, заслуженная артистка РФ, Лауреат Государственной премии РФ. Найдя свой уникальный стиль работы с текстом, она выпустила несколько десятков популярных спектаклей в крупнейших театрах Москвы, прежде всего, в МХТ им. Чехова, а также в театре «Современник», Театре имени Пушкина, РАМТе, театре «Практика», Театре п/р О. Табакова. Профессор. Заведующая кафедрой сценической речи и вокала в Школе-студии МХАТ. Создатель цикла «Мхатовские вечера. Круг чтения». Уже 20 лет — неизменный организатор и режиссёр вечеров этого цикла. В декабре 2010 г. была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015 году за создание спектакля «Лада, или Радость» (РАМТ) удостоена премии Правительства РФ в области культуры. Лауреат Международной премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика» (2017 г.). С 2018 года Марина Брусникина является художественным руководителем московского театра «Практика».

Спектакль пройдет 11 марта на сцене Alexela.