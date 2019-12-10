Эстония планирует использовать высокие результаты в тестах PISA для саморекламы

В Кремниевой долине об Эстонии как стране знают не так много, зато всем известно, что каждый эстонский школьник в возрасте семи лет изучает в школе программирование. Возможно, эти убеждения и далеки от правды, но распространение подобной информации регулярно пробуждает интерес к Эстонии. Это можно считать успешной рекламой цифрового государства. По схожему принципу государство хочет начать рекламировать наше первоклассное образование. Рекламным лозунгом эстонского образования станет Education Nation.

"Идея образовательного маркетинга на самом деле появилась еще в 2018 году во время беседы с премьер-министром. Возник вопрос, почему у нас нет истории успеха в образовании, которую можно было бы использовать в привязке к истории успеха в электронной сфере", - сообщила глава фонда Innove Биргит Лао изданию Postimees.

По словам Лао, на фоне хороших результатов PISA появилась отличная возможность реализовать эту задумку.

Как сообщила глава фонда Innove в 2020 году на уровне государства будут согласованы продукты и услуги в сфере образования, которые можно начать экспортировать. Лао отметила, что это касается и разрабатывающих образовательные технологии стартапов, и выпускающих школьную мебель предприятий, которым государство поможет наладить продажи на внешних рынках.