Статистика: жители Эстонии все реже используют номер счета для перевода денег

Данные банка показывают, что за последние два года доля совершённых в мобильном приложении платежей без IBAN достигала более 15 процентов, сообщила во вторник пресс-служба банка.

«Мы уделяем большое внимание разработке приложения мобильного банка, в которое шаг за шагом добавляем новые, полезные, удобные и быстрые услуги. Мы видим, что клиенты тоже всё больше начинают ценить это, поскольку за год количество пользователей приложения увеличилось более чем на 20%, причем каждый месяц количество пользователей мобильного банка увеличивается более чем на 4000 новых частных клиентов», – сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

Активность использования мобильных приложений, включая использование мобильных платежей, становится всё более популярной среди бизнес-клиентов, среди которых к приложению присоединяются до 1000 новых пользователей в месяц. С начала этого года количество бизнес-клиентов, использующих мобильное приложение, увеличилось почти на 50%. Более 20 000 клиентов используют мобильный банк одновременно в качестве частных и бизнес-клиентов, а это значит, что у них всегда под рукой имеется обзор как личных финансов, так и финансов предприятия.

В среднем пользователь мобильного банка совершает 2,5 платежа в неделю. Сюда входят как перечисления, так и запросы денег. Более 60% совершаемых через мобильный банк платежей производятся на сумму менее 30 евро.

«Услуги мобильных приложений помогают клиентам совершать денежные операции быстро. Мобильное приложение не очень хорошо подходит для оплаты текущих счетов. Скорее, оно подходит для того, чтобы разделить счета с друзьями, перечислить карманные деньги ребенку, для оплаты текущих разовых расходов и тому подобного. Самыми активными пользователями мобильного приложения являются люди в возрасте от 30 до 40 лет, у которых, вероятно, больше всего таких ситуаций с оплатой», – добавил Леппянен.