Регулирующие оказание социальных услуг в Нарве правовые акты антиконституционны

Канцлер права 25 августа 2017 года предложила Нарвскому горсобранию привести в соответствие с законом и Конституцией Эстонской Республики постановления, регулирующие оказание социальных услуг в городе Нарве.

Сняли с повестки дня

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила канцлеру права в январе 2018 года, что проект о внесении изменений в обжалованные постановления составят не позднее 31 марта 2018 года. Однако в июне того же года она сообщила канцлеру права, что в производстве Нарвского горсобрания больше нет проекта, который решил бы перечисленные в предложении канцлера права проблемы в постановлениях об оказании социальных услуг в Нарве.

В ответ на это канцлер права обратилась в Государственный суд, попросив признать антиконституционными и недействительными положения десяти постановлений, регулирующих оказание социальных услуг в городе Нарве, а также невыдачу одного правотворческого акта. По оценке канцлера права, город Нарва не регулировал оказание обязательных социальных услуг таким образом, как это предусматривает Закон о социальном обеспечении.

Город Нарва сообщил Госсуду, что самоуправленческая единица, регулируя оказание социальных услуг, должна учитывать финансовые возможности, в том числе у самоуправленческой единицы, по мнению города, должно быть право устанавливать предельные ставки расходов на услуги. "Оказание социальных услуг и выплата социальных пособий являются обязанностью государства, и государство должно обеспечить финансирование всех социальных услуг и пособий, которые неспособны оплатить члены семьи нуждающегося в помощи человека или, в их отсутствие, единица местного самоуправления", - заявило нарвское самоуправление.

По мнению города, канцлер права, обжалуя постановление Нарвского горсобрания, должна была проанализировать и то, создало ли государство содержательные предпосылки для того, чтобы единицы местного самоуправления могли выполнять возложенные на них законом обязательства. "Противоречие обжалованных постановлений закону проистекает из ограниченности бюджета. Доходная база и бюджет единиц местного самоуправления находятся в зависимости от деятельности правительства Эстонской Республики, при этом положения, регулирующие финансирование, противоречат Конституции", - пояснила Нарва.

Город вошел в противоречие с законом

Госсуд объяснил, что хотя местное самоуправление вправе уточнять общие правила, установленные Законом о социальном обеспечении, самоуправление не может входить в противоречие с законом. Так, самоуправление не может устанавливать такие условия получения услуги, которые исключают оказание помощи тем людям, которым закон обязывает оказывать помощь, или оказывать помощь в объеме меньше установленного законом.

"При оказании социальной помощи самоуправление должно в первую очередь руководствоваться истинной потребностью человека в помощи. Например, для выполнения обязательства организации социального транспорта самоуправление не может ограничиться возмещением постфактум расходов на транспорт, оно должно создать условия для того, чтобы человек с инвалидностью мог воспользоваться транспортом, учитывающим особенности его здоровья. Самоуправление не обязано само оказывать услугу социального транспорта, однако должно обеспечить доступность этой услуги", - сказано в решении Госсуда.