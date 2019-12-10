Регулирующие оказание социальных услуг в Нарве правовые акты антиконституционны

Государственный суд в понедельник признал антиконституционными и отменил целый ряд действующих в Нарве правовых актов, которые ограничивают оказание социальных услуг нуждающимся в помощи горожанам в зависимости от нехватки денег или наличия у нуждающегося в помощи человека родственников, пишет "Северное побережье".
Канцлер права 25 августа 2017 года предложила Нарвскому горсобранию привести в соответствие с законом и Конституцией Эстонской Республики постановления, регулирующие оказание социальных услуг в городе Нарве.
Сняли с повестки дня
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила канцлеру права в январе 2018 года, что проект о внесении изменений в обжалованные постановления составят не позднее 31 марта 2018 года. Однако в июне того же года она сообщила канцлеру права, что в производстве Нарвского горсобрания больше нет проекта, который решил бы перечисленные в предложении канцлера права проблемы в постановлениях об оказании социальных услуг в Нарве.
В ответ на это канцлер права обратилась в Государственный суд, попросив признать антиконституционными и недействительными положения десяти постановлений, регулирующих оказание социальных услуг в городе Нарве, а также невыдачу одного правотворческого акта. По оценке канцлера права, город Нарва не регулировал оказание обязательных социальных услуг таким образом, как это предусматривает Закон о социальном обеспечении.
Город Нарва сообщил Госсуду, что самоуправленческая единица, регулируя оказание социальных услуг, должна учитывать финансовые возможности, в том числе у самоуправленческой единицы, по мнению города, должно быть право устанавливать предельные ставки расходов на услуги. "Оказание социальных услуг и выплата социальных пособий являются обязанностью государства, и государство должно обеспечить финансирование всех социальных услуг и пособий, которые неспособны оплатить члены семьи нуждающегося в помощи человека или, в их отсутствие, единица местного самоуправления", - заявило нарвское самоуправление.
По мнению города, канцлер права, обжалуя постановление Нарвского горсобрания, должна была проанализировать и то, создало ли государство содержательные предпосылки для того, чтобы единицы местного самоуправления могли выполнять возложенные на них законом обязательства. "Противоречие обжалованных постановлений закону проистекает из ограниченности бюджета. Доходная база и бюджет единиц местного самоуправления находятся в зависимости от деятельности правительства Эстонской Республики, при этом положения, регулирующие финансирование, противоречат Конституции", - пояснила Нарва.
Город вошел в противоречие с законом
Госсуд объяснил, что хотя местное самоуправление вправе уточнять общие правила, установленные Законом о социальном обеспечении, самоуправление не может входить в противоречие с законом. Так, самоуправление не может устанавливать такие условия получения услуги, которые исключают оказание помощи тем людям, которым закон обязывает оказывать помощь, или оказывать помощь в объеме меньше установленного законом.
"При оказании социальной помощи самоуправление должно в первую очередь руководствоваться истинной потребностью человека в помощи. Например, для выполнения обязательства организации социального транспорта самоуправление не может ограничиться возмещением постфактум расходов на транспорт, оно должно создать условия для того, чтобы человек с инвалидностью мог воспользоваться транспортом, учитывающим особенности его здоровья. Самоуправление не обязано само оказывать услугу социального транспорта, однако должно обеспечить доступность этой услуги", - сказано в решении Госсуда.
Также самоуправление должно руководствоваться конкретной потребностью человека в помощи при оказании услуги помощи на дому - например, помощь в отоплении жилья не может обеспечиваться только по рабочим дням.
Государственный суд также констатировал, что закон не позволяет самоуправлению ставить оказание социальной помощи в зависимость от наличия законных кормильцев или их платежеспособности. "Собственная ответственность человека и его семьи действительно является частью системы социальной защиты, однако ни один закон не возлагает на семью обязанность лично ухаживать за совершеннолетним членом семьи или заботиться о нуждающемся в помощи вместо местного самоуправления. Установленная в Конституции обязанность заботиться о нуждающемся в помощи родственнике не является всеобъемлющей, и обязанность обеспечения социальных услуг (например, услуга помощи на дому, услуга опорного лица, услуга транспорта и др.) ложится на местное самоуправление", - счел суд.
По мнению Госсуда, ответственность за обеспечение основных социальных прав в конечном итоге несет законодательная власть (в данном случае - горсобрание - Э.К.), независимо от того, кто выполняет задачу социального обеспечения. "Это означает, что для оказания социальной помощи в законе должна иметься соответствующая регуляция, законодатель должен обеспечить достаточное финансирование для выполнения задачи, необходимо вести надзор за выполнением задачи и лицу, имеющему право на услугу, должна быть обеспечена эффективная возможность для защиты своих прав. Государство не может позволить возникнуть ситуации, когда доступность публичных услуг первостепенной важности во многом зависит от того, какова дееспособность единицы местного самоуправления по месту жительства или пребывания человека", - счел Госсуд.
Мэр не знает, что будет дальше
Хотя вопрос незаконности правовых актов, регулирующих оказание социальных услуг в Нарве, актуален уже около двух лет, у мэра города Алексея Евграфова отсутствует мнение относительно дальнейших шагов города. "Я пока не в курсе сути решения, поэтому комментировать не готов", - сказал мэр.